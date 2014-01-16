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Постер мультфильма Oscar shorts 2013. Мультфильмы
6.3
Oscar shorts 2013. Мультфильмы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Oscar shorts 2013. Мультфильмы
6.3

Oscar shorts 2013. Мультфильмы

, 2013
The Oscar Nominated Short Films 2013: Animation
Великобритания, США / короткометражный, анимация / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Oscar shorts 2013. Мультфильмы
6.3
Oscar shorts 2013. Мультфильмы - Трейлер
Oscar shorts 2013. Мультфильмы  Трейлер

О фильме

БУМАЖНЫЙ РОМАН Paperman
Джон Карс
США, 7 мин

Черно-белый мультфильм студии Disney Animation стал не только победителем «Оскара» в этом году, но и интернет-хитом, который, впрочем, раскрывается во всем своем волшебстве только на большом экране. Магическая романтическая история отношений офисного работника в центре мегаполиса и прекрасной незнакомки. Неуклюжий влюбленный старается преодолеть свою робость и преграды судьбы ради повторной встречи с скромницей-красавицей, но к успеху его неожиданно приводят бумажные друзья.

СВЕЖИЙ ГУАКАМОЛЕ Fresh Guacamole
Адам Песапейн
США, 2 мин.

Гастрономическая провокация в технике стоп-моушен. Анимация способна творить чудеса даже на кухне. На наших глазах знаменитый современный видеохудожник Pes готовит из различных несъедобных предметов знаменитую мексиканскую закуску «гуакамоле». Вместо авокадо в ход идут ручные гранаты, в роли лука выступает бейсбольный мяч, помидоры лучше нарезаются мелкими игральными кубиками, а лампочка и шахматы добавляются по вкусу! Гурманам и любителям острых ощущений блюдо придется по вкусу: гуакамоле от Песа выглядит аппетитно, даже если вместо чипсов начос будут фишки для покера.

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ Head Over Heel
Тимоти Рекарт
Великобритания, 10 мин.

Трогательная пластилиновая мелодрама о пожилой супружеской паре, которая совсем потеряла контакт друг с другом и живет в одном доме параллельными жизнями и вверх тормашками. Причем буквально: он — на потолке, а она на полу. Но когда тишина и одиночество становятся совсем невыносимыми, любовь преодолевает даже гравитацию. Короткометражный дебют художника студии Aardman Animation, работавшего над «Пиратами!» и «Барашком Шоном». Один из дипломированных мультфильмов в подборке — главные призы на анимационных фестивалях всего света: Эдинбург, Хиросима, Санкт-Петербург, Бристоль, Остин и Малага.

АДАМ И ЕГО СОБАКА Adam And Dog
Минью Ли
США, 16 мин.

Беззаботная прогулка по доисторическому лесу и саду Эдема сталкивает любопытного пса с первым человеком на Земле — Адамом. Они начинают дружить, пес бежит за первой в своей жизни палкой, брошенной хозяином, тот испытывает к животному особенные чувства. Но вскоре Адам встречает Еву и сбегает с ней от собаки перед Тем Самым Изгнанием... Самые известные библейские события без шаблонов, наготы и во всей своей красоте — глазами самой обычной собаки, оставшейся с Адамом несмотря ни на что. Один из авторов многочисленных персонажей диснеевских «Ральфа», «Принцессы и лягушки», «Холодного сердца» придумал и поставил свой первый самостоятельный мультфильм, получивший награду «Энни» за лучший короткий метр 2012 года.

АБИОГЕНЕЗИС

Abiogenesis
Ричард Манс
Новая Зеландия, 5 мин.

Футурологическая фантазия на тему возникновения жизни от новозеландского гения. На необитаемую планету прибывает многофункциональный трансформер. Он осуществляет начинает впечатляющий процесс озеленения безжизненного пустынного инопланетного пейзажа. Это действо многие из зрителей не забудут никогда: фантазия Ричарда Манса способна удивить даже фанатов Майкла Бэя, любителей Дэвида Кроненберга и Гильермо Дель Торо.

В БРЫЗГИ! Dripped
Лео Верьер
Франция, 8 мин.

Удивительная анимационная иллюзия, креативный мультфильм-путешествие по творчеству лучших художников XX века. Главный герой фильма — пожиратель картин Джек. Он обладает уникальной способностью перевоплощаться в художественную сущность полотен, которые с большим наслаждением... съедает. В поисках ярких эмоций он ворует из музеев шедевры современного искусства, устраивая дома и на воздухе настоящие арт-пирушки, поглощая одну картину за другой. Но однажды в Джеке просыпаются амбиции и желание нового вкуса к жизни. Так он подходит вплотную к изобретению собственной техники рисования. Маленькие зрители будут в восторге от решения Джека, а прозорливым взрослым она напомнит о творчестве художника-абстракциониста Джексона Поллока, которому Лео Верьер и посвятил свой мультфильм.

ДОЧУРКА ГРУФФАЛО The Gruffalo’s Child
Уве Хейдсшоттер и Йоханнес Вейланд
Великобритания/Германия, 27 мин.

Экранизация известной английской сказки Джулии Дональдсон и Акселя Шеффлера об обаятельном лесном чудище Груффало и его груффалёнке. Как-то зимой папа Груффало придумал историю про гигантского злобного Мыша, чтобы его маленькая крошка не убегала гулять в лес. Но чересчур любопытная дочурка Груффало не испугалась, а отправилась в лесную чащу на поиски страшного зверя. По пути она встречается со Змеей, Филином и Лисом, принимая их следы за злобного Мыша... Сказку про то, что у страха глаза велики, в оригинале озвучили известные британские актеры — Хелена Бонем Картер, Джон Херт, Том Уилкинсон и другие звезды.

МУЧИТЕЛЬНАЯ ПРОДЛЕНКА МЭГГИ СИМПСОН Maggie Simpson. The Longest Daycare
Дэвид Силверман
США, 5 мин.

Малышке Мэгги, самой маленькой героине мультсериала «Симпсоны», предстоят большие приключения. В мини-«Симпсонах» Мэгги столкнется со своим давним врагом — злобным карапузом Джеральдом. 4-минутная история про то, как выжить в детском саду, спасти бабочку и не облажаться. Короткометражку снял Дэвид Сильверман, ответственный за недавнюю успешную полнометражную версию мультсериала — «Симпсоны в кино». А спродюсировал ее сам Мэтт Гренинг, продюсер сериала с незапамятных времен.

В ролях

Кари Уолгрен
Кари Уолгрен
Джон Карс
Джефф Терли
Рут Райа МакКаул
Найджел Энтони
Режиссер Джон Карс, Адам Песапейн, Тимоти Рекарт, Минью Ли, Ричард Манс, Лео Верьер, Уве Хейдсшоттер, Йоханнес Вейланд, Дэвид Силверман
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 16 января 2014
Дата выхода
16 января 2014 Россия Utopia Pictures, Кинография 6+
16 января 2014 Казахстан
16 января 2014 Украина
Бюджет $700 000
Производство Shorts International
Другие названия
The Oscar Nominated Short Films 2013: Animation

Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Трейлеры мультфильма

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Oscar shorts 2013. Мультфильмы - Трейлер
Oscar shorts 2013. Мультфильмы Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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