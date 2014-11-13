Главный герой фильма, простоватый москвич по имени Иван, просрочивает свой кредит, в результате чего навлекает на себя гнев жестокого, но справедливого коллектора, который требует расплатиться деньгами или внутренними органами. Иван предлагает заложить участок своего родственника, и двое отправляются в подмосковье. Там их тут же пытаются окрутить местные полицейские и чиновники, однако странное поведение героев наталкивает их на мысль, что те – проверяющие их сотрудники Следственного комитета, и тогда для героев начинается сладкая жизнь…
Ванька работает швейцаром в гостинице. Он ненавидит ее обеспеченных постояльцев, но при этом мечтает пожить их роскошной жизнью. А пока вынужден жить в машине, купленной в кредит, так как из съемной квартиры его выгнали за неуплату. В этой и без того непростой ситуации на голову парня сваливается коллектор Сергей Сергеевич, который твердо решил выбить из Ваньки долг. Чтобы хоть как-то отсрочить расправу, Ванька выдает себя за сына богатого фермера, который с легкостью погасит кредит. Но по дороге на ферму попутчики поневоле попадают в аварию, которая оборачивается для Ваньки неожиданным спасением. Нечистый на руку мэр провинциального городка и вороватые сотрудники его администрации принимают московских гостей за представителей Следственного комитета. Вчерашнего швейцара ждет королевский прием и взятка в виде руки и сердца мэрской дочки… или скандальное разоблачение.
|13 ноября 2014
|Россия
|Bazelevs Distribution
|16+
|13 ноября 2014
|Беларусь
|13 ноября 2014
|Казахстан
|25 декабря 2014
|США
|13 ноября 2014
|Украина
Нормальный юмор,никакой тебе камедипохабщины
Получили удовольствие от просмотра
И почему доброе… Читать дальше…
8/10