Ванька работает швейцаром в гостинице. Он ненавидит ее обеспеченных постояльцев, но при этом мечтает пожить их роскошной жизнью. А пока вынужден жить в машине, купленной в кредит, так как из съемной квартиры его выгнали за неуплату. В этой и без того непростой ситуации на голову парня сваливается коллектор Сергей Сергеевич, который твердо решил выбить из Ваньки долг. Чтобы хоть как-то отсрочить расправу, Ванька выдает себя за сына богатого фермера, который с легкостью погасит кредит. Но по дороге на ферму попутчики поневоле попадают в аварию, которая оборачивается для Ваньки неожиданным спасением. Нечистый на руку мэр провинциального городка и вороватые сотрудники его администрации принимают московских гостей за представителей Следственного комитета. Вчерашнего швейцара ждет королевский прием и взятка в виде руки и сердца мэрской дочки… или скандальное разоблачение.