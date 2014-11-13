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Постер фильма День дурака
Постер фильма День дурака
Постер фильма День дурака
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 4.6
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3 постера
Киноафиша Фильмы День дурака

День дурака

Den duraka 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главный герой фильма, простоватый москвич по имени Иван, просрочивает свой кредит, в результате чего навлекает на себя гнев жестокого, но справедливого коллектора, который требует расплатиться деньгами или внутренними органами. Иван предлагает заложить участок своего родственника, и двое отправляются в подмосковье. Там их тут же пытаются окрутить местные полицейские и чиновники, однако странное поведение героев наталкивает их на мысль, что те – проверяющие их сотрудники Следственного комитета, и тогда для героев начинается сладкая жизнь… 

  • Фильм снимался зимой и на натурных локациях, что доставило немало проблем съемочной группе фильма. Световой день был очень короток, что сокращало и продолжительность смены, кроме того, постоянно замерзало съемочное оборудование. 
  • Провинциальный город, в котором происходит действие фильма, называется Верхний Сапожок. Это название придумано сценаристом и режиссером фильма Александром Барановым, который только во время съемок узнал, что в России действительно есть город с похожим названием – Малый Сапожок, находящийся в Рязанской области. 
  • Сцена аварии с участием мэра города и главного героя снималась с одного дубля и сразу с трех камер, поскольку найти несколько подобных машин в городе Касимове оказалось почти невозможным. 
     

Ванька работает швейцаром в гостинице. Он ненавидит ее обеспеченных постояльцев, но при этом мечтает пожить их роскошной жизнью. А пока вынужден жить в машине, купленной в кредит, так как из съемной квартиры его выгнали за неуплату. В этой и без того непростой ситуации на голову парня сваливается коллектор Сергей Сергеевич, который твердо решил выбить из Ваньки долг. Чтобы хоть как-то отсрочить расправу, Ванька выдает себя за сына богатого фермера, который с легкостью погасит кредит. Но по дороге на ферму попутчики поневоле попадают в аварию, которая оборачивается для Ваньки неожиданным спасением. Нечистый на руку мэр провинциального городка и вороватые сотрудники его администрации принимают московских гостей за представителей Следственного комитета. Вчерашнего швейцара ждет королевский прием и взятка в виде руки и сердца мэрской дочки… или скандальное разоблачение.

День дурака - трейлер
День дурака  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 13 ноября 2014
Дата выхода
13 ноября 2014 Россия Bazelevs Distribution 16+
13 ноября 2014 Беларусь
13 ноября 2014 Казахстан
25 декабря 2014 США
13 ноября 2014 Украина
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $1 762 945
Другие названия
Den duraka, Fool's Day, Kvailio diena, Lollidel veab, Muļķa diena, День дурака
Режиссер
Александр Баранов
В ролях
Алексей Веселкин (младший)
Алексей Веселкин (младший)
Александр Воробьев
Александр Воробьев
Александр Лыков
Александр Лыков
Светлана Чуйкина
Светлана Чуйкина
Сергей Удовик
Сергей Удовик
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 13 голосов
4.6 IMDb
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День дурака

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 7 декабря 2015, 22:29
Хорошая комедия,исконно русская и с крупицами смысла
Нормальный юмор,никакой тебе камедипохабщины
Получили удовольствие от просмотра
И почему доброе… Читать дальше…
Swi4e1 7 декабря 2015, 22:29
Хорошо сняли. Интересный сюжет. Юмор отличный , не бредовый .



8/10
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