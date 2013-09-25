10 мгновений судьбы, 2013

Киноальманах от семнадцати режиссеров, поставленный по мотивам сборника рассказов австралийского писателя Тима Уинтона. Герои короткометражных новелл – обитатели небольшого прибрежного городка Анджелюс, самые обычные люди со своими надеждами и страхами. Каждому из них предстоит пережить поворотный момент в своей судьбе и по-новому взглянуть на свое существование.
Фильм представляет собой 14 отдельных короткометражных фильмов, поставленных разными режиссерами. Сюжеты этих историй, на первый взгляд, не связаны между собой, и каждый из эпизодов создан в своем уникальном стиле. Хотя есть многое, что их объединяет…