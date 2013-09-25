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10 мгновений судьбы 10 мгновений судьбы
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The Turning

10 мгновений судьбы, 2013

2013 / Австралия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Киноальманах от семнадцати режиссеров, поставленный по мотивам сборника рассказов австралийского писателя Тима Уинтона. Герои короткометражных новелл – обитатели небольшого прибрежного городка Анджелюс, самые обычные люди со своими надеждами и страхами. Каждому из них предстоит пережить поворотный момент в своей судьбе и по-новому взглянуть на свое существование.

  • Анимационный отрывок основан на стихотворении Томаса Стернза Элиота “Пепельная среда”. 
  • Музыкальная композиция в короткометражном фрагменте “Защитник” написана Стивом Фрэнсисом и основана на сочинении Николая Дмитровича Леонтовича.
  • Джастин Монджо, написавший сценарий к фрагментам “Песок” и “Аквифер”, ранее выступил соавтором сценической адаптации романа все того же Тима Уинтона “Клаудстрит”.
  • Съемки картины прошли в австралийских городах Перт и Сидней.
  • Для Мии Васиковски, Дэвида Уэнама и Стивена Пейджа картина стала дебютом в режиссуре. Изначально Кейт Бланшетт также намеревалась срежиссировать один из фрагментов, но позже переключилась на актерскую игру, а ее место в режиссерском кресле занял Саймон Стоун.
  • Все режиссеры фильма австралийцы по происхождению.

Фильм представляет собой 14 отдельных короткометражных фильмов, поставленных разными режиссерами. Сюжеты этих историй, на первый взгляд, не связаны между собой, и каждый из эпизодов создан в своем уникальном стиле. Хотя есть многое, что их объединяет…

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 15 мая 2014
Премьера в мире 25 сентября 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Уорвик Торнтон
В ролях
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Миранда Отто
Миранда Отто
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 10 мгновений судьбы 2 постера
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