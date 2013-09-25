10 мгновений судьбы, 2013

Фильм представляет собой 14 отдельных короткометражных фильмов, поставленных разными режиссерами. Сюжеты этих историй, на первый взгляд, не связаны между собой, и каждый из эпизодов создан в своем уникальном стиле. Хотя есть многое, что их объединяет…