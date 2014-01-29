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That Awkward Moment

Этот неловкий момент, 2014

2014 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джейсона неожиданно бросила подружка, жена Майки попросила развода, а Дэниэл как был одиночкой, так и остался. Парни полны решимости остаться тремя холостяками и просто повеселиться. Но жизнь вносит собственные коррективы…

  • Идея картины навеяна пьесой Шекспира «Бесплодные усилия любви».
  • В Австралии и Индонезии фильм известен под названием «Мы встречаемся официально?».
  • Зак Эфрон, Майкл Б. Джордан, Майлз Теллер и Маккензи Дэвис родились в один год.
  • У Джордана это первая комедийная роль.
  • В начале Джейсон говорит: «Я знаю. Я чертовски пьян прямо сейчас». Ракурс камеры меняется, появляются кадры толпы в баре, затем он заявляет: «Не могу дождаться, когда напьюсь». Не определился?
  • В ванной, когда Майки говорит друзьям, что он был с Верой, можно услышать голоса двух разных мужчин, когда они выражают свое недоверие. Но только Джейсон шевелит губами, а Дэниэл — нет.
  • Когда Элли появляется в квартире Джейсона с «скотчем», она на самом деле держит бутылку американского виски «Буллет Бурбон», а не шотландского.
  • Элли звонит Джейсону, сидя за столом. Рамка с присланным им рисунком стоит прямо перед ней. В последующем кадре она исчезает.
  •  Когда три персонажа пьют в баре в финале, количество пивных бутылок меняется. Сначала официантка приносит им 4-ю и 5-ю бутылку, в следующих кадрах их то 4, то 3.

Джейсон, Дэниел и Майкл – типичные обитатели Манхеттена, красивые остроумные парни. После того, как одного из них бросает подружка, они клянутся больше никогда не заводить с девушками серьезных отношений. Но очень скоро, после кучи «неловких моментов», они встречают настоящую любовь. И как теперь быть с дружеской сделкой?

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 6 февраля 2014
Премьера онлайн 3 ноября 2015
Премьера в мире 29 января 2014
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Бюджет $8 000 000
Режиссер
Том Гормикэн
Том Гормикэн
В ролях
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Майлз Теллер
Майлз Теллер
Джессика Лукас
Джессика Лукас
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Лёгкий и спокойный фильм жанра. Отношения, любовь, ссоры между молодыми парами. Всё стандартно, но все равно все смотрим подобные фильмы. Юморок в… Читать дальше…
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саундтрек фильма Этот неловкий момент
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер по версии Кураж Бамбей
Дублированный трейлер по версии Кураж Бамбей
трейлер в переводе Гоблина
Трейлер в переводе Гоблина
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