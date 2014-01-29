Этот неловкий момент, 2014

Джейсон, Дэниел и Майкл – типичные обитатели Манхеттена, красивые остроумные парни. После того, как одного из них бросает подружка, они клянутся больше никогда не заводить с девушками серьезных отношений. Но очень скоро, после кучи «неловких моментов», они встречают настоящую любовь. И как теперь быть с дружеской сделкой?