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Глория
Gloria
Глория, 2013
2013 / Чили / Испания
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7.7
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10
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Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
комедия
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О фильме
Нелегко быть одной. Но никогда не поздно начать жить на полную катушку.
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7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2013
Премьера в России
17 апреля 2014
Премьера в мире
10 февраля 2013
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
A-One Films
Режиссер
Себастьян Лелио
В ролях
Паулина Гарсиа
Серхио Эрнандес
Диего Фонтесилла
Фабиола Замора
Кока Гуаццини
Все актеры и съемочная группа
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