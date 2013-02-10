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Глория Глория
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Gloria

Глория, 2013

2013 / Чили / Испания
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Нелегко быть одной. Но никогда не поздно начать жить на полную катушку.
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 апреля 2014
Премьера в мире 10 февраля 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Себастьян Лелио
Себастьян Лелио
В ролях
Паулина Гарсиа
Серхио Эрнандес
Диего Фонтесилла
Фабиола Замора
Кока Гуаццини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Глория 5 постеров
Берлинале «Серебряный медведь» лучшей актрисе
Берлинале Приз экуменического жюри
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