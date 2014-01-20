Я, Франкенштейн, 2013

Монстр Франкенштейна хоронит его на фамильном кладбище. Во время ритуала на него нападают демоны, но горгульи спасают его и отвозят в Собор Горгулий. Королева горгулий Леонора дает существу имя Адам и рассказывает ему о древней война между горгульями и демонами под командованием принца Набериуса. Она предлагает Адаму помочь ей в войне, но тот отказывается. Двести лет спустя Адам возвращается в общество. Он узнает, что Набериус с помощью дневников Франкенштейна намеревается создать армию трупов, одержимых демонами. Чтобы защитить наследие своего создателя, Адам вступает в войну на стороне живых…