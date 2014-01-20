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Я, Франкенштейн Я, Франкенштейн
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I, Frankenstein

Я, Франкенштейн, 2013

2013 / США / Австрия
6.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Монстр Франкенштейна хоронит его на фамильном кладбище. Во время ритуала на него нападают демоны, но горгульи спасают его и отвозят в Собор Горгулий. Королева горгулий Леонора дает существу имя Адам и рассказывает ему о древней война между горгульями и демонами под командованием принца Набериуса. Она предлагает Адаму помочь ей в войне, но тот отказывается. Двести лет спустя Адам возвращается в общество. Он узнает, что Набериус с помощью дневников Франкенштейна намеревается создать армию трупов, одержимых демонами. Чтобы защитить наследие своего создателя, Адам вступает в войну на стороне живых… 

  • Молитва, которую королева горгулий возносит у алтаря, является частью известной католической молитвы архангелу Михаилу, легендарному покровителю горгулий.
  • На кладбище, после того, как горгульи спасли Адама от демонов, но он потерял сознание, женщина-горгулья восклицает: «Оно живое, оно живое», так же, как доктор Генри Франкенштейн говорит в оригинальном фильме «Франкенштейн» 1931 года. 
  • Аарон Экхарт заявил в интервью, что во время съемок одной из сцен боя с палкой против Кали ему показалось, что он сломал себе шею, когда его сильно ударили по затылку во время съемок. «Я повалился на землю, как мешок с картошкой», сказал он. 

Монстр Адам, созданный доктором Франкенштейном, благодаря своим уникальным генам доживает до наших дней. Оказавшись в мрачном готическом метрополисе, он попадает в самую гущу вековой войны между двумя кланами бессмертных существ…

6.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 23 января 2014
Премьера онлайн 3 сентября 2018
Премьера в мире 20 января 2014
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Стюарт Битти
В ролях
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски
Билл Найи
Билл Найи
Джай Кортни
Джай Кортни
Миранда Отто
Миранда Отто
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я, Франкенштейн 9 постеров
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Я, Франкенштейн
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Heretic 2 апреля 2015, 12:51
ушли через 20 минут, даже настроение попортилось немного, второй фильм в жизни с которого ухожу 0/10!!!

сойдет как тут правильно сказали для тв3, и… Читать дальше…
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Стоит ли идти на IMAX? Или можно просто на 2D сходить рублей за 150 обалдеть от бреда и уйти))) Просто будут спецы в И МАХ норм или нет? Такой жанр… Читать дальше…
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