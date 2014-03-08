Соседи. На тропе войны, 2014

Молодые супруги Мак и Келли Реднер вместе с новорожденной дочкой Стеллой наслаждаются тихой и размеренной жизнью в новом районе, однако идиллия длится недолго: вскоре в дом по соседству переезжают ребята из студенческого братства во главе со своим президентом Тедди Сандерсом. Пара не желает мириться с шумными загулами новоселов, и между соседями разгорается настоящая война.