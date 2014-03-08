Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Соседи. На тропе войны Соседи. На тропе войны
Киноафиша Фильмы Соседи. На тропе войны
Neighbors

Соседи. На тропе войны, 2014

2014 / США
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Молодые супруги Мак и Келли Реднер вместе с новорожденной дочкой Стеллой наслаждаются тихой и размеренной жизнью в новом районе, однако идиллия длится недолго: вскоре в дом по соседству переезжают ребята из студенческого братства во главе со своим президентом Тедди Сандерсом. Пара не желает мириться с шумными загулами новоселов, и между соседями разгорается настоящая война.

  • Все актеры, включая исполнителей главных ролей, сократили свои гонорары, чтобы сэкономить деньги для бюджета картины.
  • Роль малышки Стеллы в фильме исполнили близняшки Элиз Варгас и Зоя Варгас. По признаниям членов съемочной команды, девочки вели себя на удивление хорошо. Единственный раз, когда одна из них заплакала, случился во время съемок сцены ссоры героев Сета Рогена и Роуз Бирн.
  • Бюджет на производство фильма окупился в первый же день проката картины в США.
  • Второй по счету фильм, в котором Дэйв Франко и Зак Эфрон сыграли лучших друзей, после “Двойной жизни Чарли Сан-Клауда” (2010).
  • Съемки прошли в Лос-Анджелесе, США.
  • В сцене вечеринки в стиле фильмов Роберта Де Ниро Зак Эфрон одет как персонаж Де Ниро из “Таксиста” (1976). Несколькими годами позже Эфрон сыграл с Де Ниро в картине “Дедушка легкого поведения” (2016).

Как известно, мужчины бывают двух типов: холостые и глубоко женатые.

Первые молоды, мускулисты и точно магнит притягивают блондинок и шумных друзей. Вторые обитают дома, выращивают детей и поглощают сериалы по телеку.
Обычно их пути не пересекаются. Но стоит им стать соседями, мужчины выходят на тропу войны.

6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 29 мая 2014
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 8 марта 2014
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик UPI
Бюджет $18 000 000
Режиссер
Николас Столлер
Николас Столлер
В ролях
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Сет Роген
Сет Роген
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Соседи. На тропе войны
Соседи. На тропе войны 2
Соседи. На тропе войны 2 (2016)
5.923077
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски (2013)
5.8
Проект Х: Дорвались
Проект Х: Дорвались (2012)
7.5
SuperПерцы
SuperПерцы (2007)
7.035714
Хорошие мальчики
Хорошие мальчики (2019)
6.6153846
Ты водишь!
Ты водишь! (2018)
7.4864864
Секса не будет!!!
Секса не будет!!! (2018)
5.814815
Ночные игры
Ночные игры (2018)
7.5384617
Свадебный угар
Свадебный угар (2016)
6.9333334
Почему он?
Почему он? (2016)
7.425
Полный расколбас
Полный расколбас (2016)
5.970588
Очень плохие мамочки
Очень плохие мамочки (2016)
7
Постер фильма Соседи. На тропе войны 5 постеров
MTV Movie & TV Awards Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
MTV Movie & TV Awards Лучшее появление без рубашки
MTV Movie & TV Awards Лучший WTF момент
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кураж-Бамбей представляет: в России выйдут три фильма с эксклюзивным переводом Денис Колесников, чьим голосом в русском дубляже говорят Шелдон Купер и Барни Стинсон, озвучит несколько картин для онлайн-кинотеатра Wink.
Написать
19 марта 2020 10:17
«Киноафиша» провела предпремьерный показ мультфильма «Полный расколбас» Вчера в кинотеатре «Москва» прошёл предпремьерный показ фильма «Полный расколбас», организованный «Киноафишей.инфо» совместно с прокатчиком WDSSPR. В этот вечер
Написать
8 сентября 2016 13:32
Победители MTV Movie Awards 2015 12 апреля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград MTV Movie Awards. Триумфаторами вечера стали сразу два фильма – «Соседи. На тропе войны» и «Виноваты
Написать
13 апреля 2015 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 1
Дублированный трейлер 1
отрывок 2
Отрывок 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше