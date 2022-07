В фильме представлена запись живого концерта на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане, где прозвучали все хиты One Direction — от ‘What Makes You Beautiful’ до ‘Story Of My Life’, а также эксклюзивное интервью с участниками группы, нигде прежде не показывавшееся.

