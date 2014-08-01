Оповещения от Киноафиши
У моего ангела черные крылья

У моего ангела черные крылья

Black Wings Has My Angel 18+
О фильме

Тим, сбежав из тюрьмы, встречает красавицу проститутку Вирджинию, и практически насильно заставляет ее отправиться вместе с ним искать счастья в жизни. Девушка пытается сбежать от нового друга, но он удерживает ее, угрожая застрелить. Они направляются на юг. Оба мечтают о больших деньгах, и у Тима уже созрел план грабежа. В Колорадо они, ранив охранника, угоняют бронированный автомобиль с полумиллионом долларов…

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 августа 2014
Дата выхода
1 августа 2014 Россия 16+
1 августа 2014 Казахстан
1 августа 2014 Украина
Бюджет $3 000 000
Другие названия
Black Wings Has My Angel
Режиссер
Джозеф А. Пинеда
Фильмы похожие на У моего ангела черные крылья
Токсичный мститель 6.0
Токсичный мститель (2025)
Охотник за разумом. Схватка 6.3
Охотник за разумом. Схватка (2021)
Дикие сердцем 7.4
Дикие сердцем (1990)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
