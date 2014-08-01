Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Тим, сбежав из тюрьмы, встречает красавицу проститутку Вирджинию, и практически насильно заставляет ее отправиться вместе с ним искать счастья в жизни. Девушка пытается сбежать от нового друга, но он удерживает ее, угрожая застрелить. Они направляются на юг. Оба мечтают о больших деньгах, и у Тима уже созрел план грабежа. В Колорадо они, ранив охранника, угоняют бронированный автомобиль с полумиллионом долларов…
|1 августа 2014
|Россия
|16+
|1 августа 2014
|Казахстан
|1 августа 2014
|Украина