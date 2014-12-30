Ёлки лохматые, 2014

Хозяева двух собак, Йоко и Пирата — девочка Настя и ее бабушка — улетают на каникулы школьницы в Санкт-Петербург. Песикам предстоит дождаться их возвращения в приюте, чем четвероногие крайне недовольны. И при первой же возможности сбегают из плена и направляются домой — там настоящий рай в отсутствие девочки и старушки! Можно вытворять все, что собачьей душе угодно! Но оказывается, что двое шалопаев — сотрудник отеля Макар и рыночный торговец живым товаром Леха — придумали гениальный план: взламывать пустующие дома состоятельных собаковладельцев. Ведь никто не отдаст любимцев на передержку, находясь дома! Пират и Йоко наслаждаются родной домашней обстановкой, а воришки уже подъезжают к их дому…