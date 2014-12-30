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Ёлки лохматые Ёлки лохматые
Киноафиша Фильмы Ёлки лохматые

Ёлки лохматые, 2014

2014 / Россия
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хозяева двух собак, Йоко и Пирата — девочка Настя и ее бабушка — улетают на каникулы школьницы в Санкт-Петербург. Песикам предстоит дождаться их возвращения в приюте, чем четвероногие крайне недовольны. И при первой же возможности сбегают из плена и направляются домой — там настоящий рай в отсутствие девочки и старушки! Можно вытворять все, что собачьей душе угодно! Но оказывается, что двое шалопаев — сотрудник отеля Макар и рыночный торговец живым товаром Леха — придумали гениальный план: взламывать пустующие дома состоятельных собаковладельцев. Ведь никто не отдаст любимцев на передержку, находясь дома! Пират и Йоко наслаждаются родной домашней обстановкой, а воришки уже подъезжают к их дому…

  • Этот проект является спин-оффом «Елок 3». В 2016 было запланировано снять продолжение, но пока производство временно отложено на неопределенный срок.
  • Съемки проходили в двух столицах — обычной и северной (несмотря на место действия — Самару).
  • Продюсировал проект Тимур Бекмамбетов.
  • Это дебютная работа Максима Свешникова в игровой кинорежиссуре. Начинал он как сценарист, придумав пересказать былину об Алеше Поповиче и Тугарине Змее на языке современности. И выслал получившийся небольшой отрывок продюсеру Александру Боярскому. Тот в свою очередь показал его Сергею Сельянову, идея показалась им удачной, и в 2004 Максима пригласили доделывать сценарий в компании с Боярским. То есть его можно считать идейным вдохновителем отечественной франшизы о богатырях. Его первым режиссерским опытом — и весьма удачным — стала анимационная лента «Снежная королева».
  • По словам режиссера, это картина семейная, но ему она чем-то напоминает диснеевских «Тома и Джерри». Кинокритики выразили абсолютно иное мнение: они заметили явное сходство ленты со знаменитым голливудским «Один дома», сюжетная коллизия аналогичная: в отсутствие хозяев в дом забираются воры, только противостоит им не маленький изобретательный мальчишка, а пара находчивых песиков. Но практически теми же способами: устраивая из элементов окружающей среды ловушки и «обманки».
  • Маленькой актрисе Лере Стреляевой, сыгравшей роль Насти, в год съемок было 12 лет. Сейчас ей 17, она поступила учиться на художника-мультипликатора и планирует сниматься в кино еще. На вопрос, понравилось ли ей участвовать в съемках ее первой киноработы, она отвечает: витала в облаках и мало понимала, что с ней происходит. А вот сегодня готова сыграть серьезную девочку-детектива, внешне не проявляющую эмоций, а в одиночестве рыдающую от обложивших ее проблем. Любопытная актерская мечта… А ее любимое аниме — «Смешарики». Троллит поклонников? Сама Валерия любит собак, но дома у нее пса нет, зато есть у бабушки с дедушкой. Зовут Кекс.
  • Парочку неудачливых воров, обожающих хит Валерия Леонтьева «Дельтаплан», отлично сыграли Ян Цапник и Андрей Мерзликин. Причем второй заметил, что наконец-то снялся в картине, пригодной, чтобы показать ее детям. Оказалось, он всегда внимательно отслеживал, что они смотрят — не дай Бог увидели бы его «бэкграунд»! Действительно, Димон Ошпаренный из «Бумера», омерзительный «штабс-капитан» Митя из «Охоты на пиранью» и прочие криминальные элементы — таких точно малолетним не покажешь! Кстати, все трюки эта актерская парочка выполняла самостоятельно.
  • В съемках участвовали 25 разнопородных собак.
  • Пирата по-настоящему зовут Айса Энимал Арт, и он… девочка! Настоящая кличка Йоко — Фемми Фатале.
  • Премьера фильма удостоилась посещения звезд: Александра Домогарова-мл., Шуры, Екатерины Гусевой, Алексея Кортнева.

Хозяйка Пирата и Йоко – самарская девочка Настя – улетает с бабушкой в Питер, оставляя питомцев в отеле для собак. Расценив это как предательство, животные сбегают домой, где можно наконец почувствовать себя человеком – есть сколько угодно, играть без устали и спать на хозяйской кровати. Но райский отдых влюбленных прерывают два незадачливых воришки, которых ждет нечеловеческий прием…

6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 30 декабря 2014
Премьера онлайн 28 мая 2021
Премьера в мире 30 декабря 2014
Возраст 6+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Максим Свешников
Максим Свешников
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Ян Цапник
Ян Цапник
Лера Стреляева
Галина Коньшина
Галина Коньшина
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Все актеры и съемочная группа
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Ёлки лохматые
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Emma Ivens 26 декабря 2019, 00:59
Этот фильм не воспитывает в людях любовь к животным! Из всех героев, беспокоилась о собаках только девочка. Двуличный хозяин зоотеля который боится и… Читать дальше…
Smileblond 26 октября 2015, 23:46
Очень понравилось кино "Ёлки лохматые"!)) Вчера уже успели побывать на премьерном показе, вся семья в восторге! А особенно детишки! Этот… Читать дальше…
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