Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Внутри Льюина Дэвиса Внутри Льюина Дэвиса
Киноафиша Фильмы Внутри Льюина Дэвиса
Inside Llewyn Davis

Внутри Льюина Дэвиса, 2013

2013 / США / Франция
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю жизни Льюина Дэвиса, малоизвестного и неудачливого фолк-исполнителя, грезящего и славе и богатстве. В данный момент дела Дэвиса так плохи, что у него нет даже собственного жилья, и ему приходится перебиваться ночевками у друзей и знакомых. Остановившись у супружеской пары Горфейнов, Дэвис случайно упускает их кота Одиссея. Отправляясь на поиски пропавшего питомца, герой узнает, что его бывшая девушка Джин беременна от него. Эти события запускают череду нелепых случайностей, проходя через которые, Льюин наконец-то получит шанс изменить свою жизнь к лучшему. 

  • Поющий голос Майка, покойного музыкального партнера Льюина, – это Маркус Мамфорд, солист популярной фолк-рок группы Mumford & Sons и муж актрисы Кэри Маллиган, исполнившей в фильме ведущую женскую роль Джин. 
  • Сценарист и режиссер фильма Джоэл Коэн заметил, что «в фильме на самом деле нет сюжета. В какой-то момент это нас обеспокоило; вот почему мы потеряли кота».
  • Персонаж Бада Гроссмана, которого играет Ф. Мюррей Абрахам, основан на Альберте Гроссмане, который руководил клубом Gate of Horn в Чикаго и руководил такими действиями, как Боб Дилан, Питер Пол и Мэри и Дженис Джоплин.
     

Богемные кварталы Манхэттена и клубы табачного дыма, пыльные дороги Америки и гигантские тиражи винила…

Нью-Йорк. 60-е.После первого же выступления в одном из клубов Гринвич-Виллиджа Льюин Дэвис, талантливый певец и гитарист из Квинса завоевал восторг музыкальной элиты и неожиданную славу среди слушателей. Но это был первый и последний его концерт… Музыкант стал легендой. Удастся ли разгадать тайны мира его музыки? Что там, внутри Льюина Дэвиса?

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 23 января 2014
Премьера в мире 19 мая 2013
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Итан Коэн
Итан Коэн
В ролях
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Джон Гудман
Джон Гудман
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Вестсайдская история
Вестсайдская история (1961)
7.5
Фильм находится в подборках
Фильмы про кошек Фильмы про кошек
Фильмы про танцы и музыку Фильмы про танцы и музыку
Лучшие зарубежные фильмы онлайн Лучшие зарубежные фильмы онлайн
Постер фильма Внутри Льюина Дэвиса 5 постеров
Каннский кинофестиваль Гран-при
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Внутри Льюина Дэвиса смотреть онлайн

Внутри Льюина Дэвиса
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Вестсайдская история
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Все время жду у Коэнов, классического повествования и все время (кроме Железной хватки), не получаю его. Спасибо тебе Сварог!
Только евреи про… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фолк в фильме вполне терпимый, пару раз так даже приятный. Айзек поет как-бы в себя, а не на публику, что бесит и подкупает одновременно. И странно,… Читать дальше…
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Внутри Льюина Дэвиса
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мужчины в драме: 6 фильмов с сильными актерскими работами, которые можно посмотреть в кино Переживаете, что не успели посмотреть любимый фильм на большом экране? «Киноклуб Fest» дает вам уникальную возможность вновь увидеть 6 полюбившихся критикам и зрителям фильмов, а те, кто в свое время пропустил их выход, могут насладиться знакомством с признанными шедеврами мирового кинематографа. Киноафиша расскажет, почему именно эти фильмы заслуживают внимания и как актеры, исполнившие в них главные роли, получили всеобщее признание за свою работу.
Написать
13 мая 2022 11:30
От братьев Коэн до Уэса Андерсона: Приглашаем на первый «Киноклуб Fest» Лучшие фильмы этого десятилетия возвращаются в кинотеатры благодаря Киноклубу!
Написать
9 мая 2022 12:00
Оскар Айзек сыграет главную роль в экранизации компьютерной игры Metal Gear Solid Поставит фильм режиссер блокбастера «Конг: Остров Черепа».
Написать
7 декабря 2020 12:25
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер 3
Трейлер 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши