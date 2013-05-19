Внутри Льюина Дэвиса, 2013

Фильм рассказывает историю жизни Льюина Дэвиса, малоизвестного и неудачливого фолк-исполнителя, грезящего и славе и богатстве. В данный момент дела Дэвиса так плохи, что у него нет даже собственного жилья, и ему приходится перебиваться ночевками у друзей и знакомых. Остановившись у супружеской пары Горфейнов, Дэвис случайно упускает их кота Одиссея. Отправляясь на поиски пропавшего питомца, герой узнает, что его бывшая девушка Джин беременна от него. Эти события запускают череду нелепых случайностей, проходя через которые, Льюин наконец-то получит шанс изменить свою жизнь к лучшему.
Богемные кварталы Манхэттена и клубы табачного дыма, пыльные дороги Америки и гигантские тиражи винила…
Нью-Йорк. 60-е.После первого же выступления в одном из клубов Гринвич-Виллиджа Льюин Дэвис, талантливый певец и гитарист из Квинса завоевал восторг музыкальной элиты и неожиданную славу среди слушателей. Но это был первый и последний его концерт… Музыкант стал легендой. Удастся ли разгадать тайны мира его музыки? Что там, внутри Льюина Дэвиса?
Только евреи про… Читать дальше…