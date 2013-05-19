Внутри Льюина Дэвиса, 2013

Мужчины в драме: 6 фильмов с сильными актерскими работами, которые можно посмотреть в кино

Переживаете, что не успели посмотреть любимый фильм на большом экране? «Киноклуб Fest» дает вам уникальную возможность вновь увидеть 6 полюбившихся критикам и зрителям фильмов, а те, кто в свое время пропустил их выход, могут насладиться знакомством с признанными шедеврами мирового кинематографа. Киноафиша расскажет, почему именно эти фильмы заслуживают внимания и как актеры, исполнившие в них главные роли, получили всеобщее признание за свою работу.