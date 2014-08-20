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Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
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Sin City: A Dame to Kill For

Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать, 2014

2014 / США
7.4 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Нэнси все еще не может оправиться после того, как погиб детектив Хартиган. Она намерена отомстить виновному в его смерти. В это же время Дуайт Маккарти думает о том, что сделает со своей бывшей возлюбленной после ее предательства. Ева Лорд только использовала его для того, чтобы получить наследство супруга. А карточный шулер Джонни случайно встает на пути у могущественного сенатора Рорка. Их дороги в городе грехов пересекутся. Здесь смерть может подстерегать любого персонажа.

  • Лента является экранизацией двух комиксов Фрэнка Миллера.
  • Этот фильм – продолжение картины «Город грехов». Между съемками прошло семь лет. В этот период скончались два актера, которые исполнили роли важных персонажей. Режиссеру пришлось искать им замену.
  • Главную роль мог исполнить Джонни Депп, но он не смог принять участие в проекте, поскольку был задействован в других фильмах.
  • В США запретили использовать плакат с изображением Евы Грин. Представители Кинематографической ассоциации решили, что актриса в обнаженном виде выглядит слишком сексуально.
  • Дуйта в этой части играет Джош Бролин. В первой ленте эту роль исполнил Клайв Оуэн. Перемены во внешности объяснили тем, что персонаж сделал пластическую операцию.

В темных переулках Города Грехов Дуайт планирует жестоко отомстить женщине по имени Ава Лорд, которая его предала, в то время как Нэнси пытается смириться со смертью детектива Хартигана.

7.4 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 20 августа 2014
Премьера в мире 20 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Прокатчик A Company
Режиссер
Фрэнк Миллер
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Ева Грин
Ева Грин
Джош Бролин
Джош Бролин
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 16 февраля 2016, 02:25
жесточайший проходняк...все очень печально, особенно на фоне первой части, которой было чем запомниться...выделить абсолютно некого, хартигана… Читать дальше…
Toporock 16 февраля 2016, 02:26
скажу ровно наоборот, фильм явно изобилует лишними анимациями, потасовками, и даже персонажами. Невероятно лишний Брюс, не нужная Альба, слишком… Читать дальше…
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