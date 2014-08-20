Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать, 2014

Нэнси все еще не может оправиться после того, как погиб детектив Хартиган. Она намерена отомстить виновному в его смерти. В это же время Дуайт Маккарти думает о том, что сделает со своей бывшей возлюбленной после ее предательства. Ева Лорд только использовала его для того, чтобы получить наследство супруга. А карточный шулер Джонни случайно встает на пути у могущественного сенатора Рорка. Их дороги в городе грехов пересекутся. Здесь смерть может подстерегать любого персонажа.