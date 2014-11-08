Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Здорово и вечно
Здорово и вечно, 2014
2014 / Россия
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
документальный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Документальный фильм о ранних годах «Гражданской обороны».
Развернуть
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2014
Премьера в России
8 ноября 2014
Премьера в мире
8 ноября 2014
Возраст
16+
Прокатчик
Beat Films
Режиссер
Наталья Чумакова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Ядерный_герцогЪ
2 февраля 2016, 07:51
Великолепный, атмосферный фильм.Отлично передает настроение того времени со всей его серостью и мракотой. Отдельная "фишка" обсуждение…
Читать дальше…
Отзывы
Написать
15
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех