Здорово и вечно, 2014

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о выходе в прокат О фильме Документальный фильм о ранних годах «Гражданской обороны». Развернуть 7.8 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 2014 Премьера в России 8 ноября 2014 Премьера в мире 8 ноября 2014 Возраст 16+ Прокатчик Beat Films Режиссер Наталья Чумакова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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