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Здорово и вечно, 2014

2014 / Россия
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Документальный фильм о ранних годах «Гражданской обороны».
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 8 ноября 2014
Премьера в мире 8 ноября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Beat Films
Режиссер
Наталья Чумакова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Здорово и вечно 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ядерный_герцогЪ 2 февраля 2016, 07:51
Великолепный, атмосферный фильм.Отлично передает настроение того времени со всей его серостью и мракотой. Отдельная "фишка" обсуждение… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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