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Теорема Зеро Теорема Зеро
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The Zero Theorem

Теорема Зеро, 2013

2013 / США / Румыния / Великобритания
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Коэн Лэт, чудаковатый компьютерный гений, проводит дни в ожидании телефонного звонка, который поведал бы ему о смысле бытия. Чтобы уговорить руководство разрешить ему работать на дому, в древнем полуразрушенном храме, Лэт берется за решение невыполнимого задания, теоремы Зеро, о которую сломали зубы многие ученые со всего света. Таинственные и манящие уравнения теоремы уводят Коэна в глубины виртуальной реальности, где ему открываются печальные истины о жизни… 

  • Для выбора съемочных локаций Терри Гиллиам использовал Google карты, с помощью которых он отсортировал большинство достопримечательностей Румынии еще до начала съемок. «Именно так мы проводим геолокацию в наши дни», сказал режиссер. 
  • Производственный бюджет фильма составлял 20 миллионов долларов, когда его планировали снимать в Лондоне. Когда съемки было решено перенести производство в Бухарест, спонсоры решились вложить в фильм всего 8,5 миллионов долларов.
  • Оператор фильма Никола Пекорини решил снимать на пленку, а не в цифровом формате, чтобы получить лучшую цветовую палитру для работы. 35-миллиметровый негатив фильма был обработан и оцифрован за ночь в компании Kodak Cinelabs Romania, расположенной неподалеку от центра Бухареста, благодаря чему цифровое изображение картины было доступно для просмотра уже следующим утром.
     

Эксцентричный компьютерный гений Коэн Лет бьется над неразрешимой теоремой. Благодаря костюму для виртуальной реальности, изобретенному мальчиком Бобом, Лету удается совершить путешествие в скрытое пространство и узнать тайну своей души. Эту разгадку ищет не только он сам, но и таинственный Менеджмент, который правит всем миром посредством всевидящих устройств под названием ManCams.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 2 января 2014
Премьера в мире 2 сентября 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Каравелла-DDC
Бюджет $8 500 000
Режиссер
Терри Гиллиам
Терри Гиллиам
В ролях
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Мелани Тьерри
Мелани Тьерри
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените 15 голосов
6 IMDb
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Постер фильма Теорема Зеро 4 постера
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Наша рецензия
«Теорему Зеро» некоторые критики поспешили назвать заключительной частью негласной «антиутопической трилогии», начавшейся с «Бразилии» и «Двенадцати обезьян», но, сказать по правде, антиутопического в «Теореме Зеро» не так уж и много. В отличие от «Бразилии», к которой и впрямь во многом восходит свежий фильм Гиллиама, фирменный авторский карнавал здесь почти не страшен, как-то мил и уютен, что ли. Место оруэлловской…
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Toporock 17 февраля 2016, 15:48
Ну вот я посетил "обязательную программу", полностью оправданы ожидания. Оговорюсь, ожидания были на 7-8, так и вышло. Гильям, спокойно… Читать дальше…
Foggy 16 февраля 2016, 02:24
в борьбе с системой не хватило сарказма и обличения пороков этой самой системы, в поиске смысла жизни - романтизма, в отношениях с забавной… Читать дальше…
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