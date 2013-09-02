Теорема Зеро, 2013

Коэн Лэт, чудаковатый компьютерный гений, проводит дни в ожидании телефонного звонка, который поведал бы ему о смысле бытия. Чтобы уговорить руководство разрешить ему работать на дому, в древнем полуразрушенном храме, Лэт берется за решение невыполнимого задания, теоремы Зеро, о которую сломали зубы многие ученые со всего света. Таинственные и манящие уравнения теоремы уводят Коэна в глубины виртуальной реальности, где ему открываются печальные истины о жизни…
Эксцентричный компьютерный гений Коэн Лет бьется над неразрешимой теоремой. Благодаря костюму для виртуальной реальности, изобретенному мальчиком Бобом, Лету удается совершить путешествие в скрытое пространство и узнать тайну своей души. Эту разгадку ищет не только он сам, но и таинственный Менеджмент, который правит всем миром посредством всевидящих устройств под названием ManCams.