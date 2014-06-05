Ироничная комедия из Нью-Йорка — без границ, запретов и санкций. История о людях, потерявших чувство принадлежности к определённой географической точке, к тому месту, которое мы называем домом. Всех их объединяет жажда иллюзорного успеха, в гонке за которым многие проводят годы и десятилетия, жертвуя своими первоначальными ценностями.

Герои фильма — не самые несчастные люди на свете, но у всех них непростая жизнь, которую каждый избрал добровольно, надеясь реализовать свои представления о благополучии. Нью-Йорк для них — поле боя, где они ежедневно борются за свою мечту.