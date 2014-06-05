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Постер фильма Велкам хом
Постер фильма Велкам хом
Постер фильма Велкам хом
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6.1
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3 постера
Киноафиша Фильмы Велкам хом

Велкам хом

Velkam khom 18+
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Факты

О фильме

Бабкен – непрофессиональный актер, работы которого неоднократно отмечали на европейских фестивалях кино. Но его жизнь мало похожа на голливудскую сказку. Иммигрант из Армении, он вынужден каждый день пробивать себе дорогу в жизнь в Нью-Йорке. Работает мужчина продавцом, его жена беременна четвертым ребенком, и перспектив у него немного. Параллельно развивается история россиянки Саши Соколовой, которая тоже пытается устроить свою судьбу.

  • Главную женскую роль в картине исполнила Ольга Дыховичная. Она же играла в короткометражке режиссера «Портрет в сумерках», которая получила множество европейских наград.
  • Постановщик Ангелина Никонова признавалась, что для нее Нью-Йорк не отделим от Вуди Аллена. Поэтому в фильме много отсылок к его творчеству.
  • Большинство персонажей ленты были выдуманными. Например, армянин-трансвестит. Режиссер рассказала, что ее давно интересовала тема человека, меняющего пол, и она даже написала о ней исследование.
  • Бюджет фильма составил всего 300 тысяч долларов.
  • У Ангелины Никоновой был опыт жизни в Нью-Йорке.
  • Актер Карен Карагулян и в самом деле начинал жизнь в Америке с того, что продавал ковры. А затем начал сниматься в независимом кино.

Ироничная комедия из Нью-Йорка — без границ, запретов и санкций. История о людях, потерявших чувство принадлежности к определённой географической точке, к тому месту, которое мы называем домом. Всех их объединяет жажда иллюзорного успеха, в гонке за которым многие проводят годы и десятилетия, жертвуя своими первоначальными ценностями.

Герои фильма — не самые несчастные люди на свете, но у всех них непростая жизнь, которую каждый избрал добровольно, надеясь реализовать свои представления о благополучии. Нью-Йорк для них — поле боя, где они ежедневно борются за свою мечту.

Велкам хом - трейлер с закадровым переводом
Велкам хом  трейлер с закадровым переводом
Страна Россия / США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 5 июня 2014
Дата выхода
11 сентября 2014 Россия Utopia Pictures 18+
11 сентября 2014 Беларусь
11 сентября 2014 Казахстан
17 октября 2014 США
11 сентября 2014 Украина
Производство Кинокомпания "Барабан"
Другие названия
Velkam khom, Welcome Home, Welkome Home, Велкам хом
Режиссер
Ангелина Никонова
Ангелина Никонова
В ролях
Остин Кеннеди
Ольга Дыховичная
Ольга Дыховичная
Ара Воланд
Карен Карагулян
Карен Карагулян
Кори Бордман
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Велкам хом - трейлер с закадровым переводом
Велкам хом Трейлер с закадровым переводом
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