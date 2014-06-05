Бабкен – непрофессиональный актер, работы которого неоднократно отмечали на европейских фестивалях кино. Но его жизнь мало похожа на голливудскую сказку. Иммигрант из Армении, он вынужден каждый день пробивать себе дорогу в жизнь в Нью-Йорке. Работает мужчина продавцом, его жена беременна четвертым ребенком, и перспектив у него немного. Параллельно развивается история россиянки Саши Соколовой, которая тоже пытается устроить свою судьбу.
Ироничная комедия из Нью-Йорка — без границ, запретов и санкций. История о людях, потерявших чувство принадлежности к определённой географической точке, к тому месту, которое мы называем домом. Всех их объединяет жажда иллюзорного успеха, в гонке за которым многие проводят годы и десятилетия, жертвуя своими первоначальными ценностями.
Герои фильма — не самые несчастные люди на свете, но у всех них непростая жизнь, которую каждый избрал добровольно, надеясь реализовать свои представления о благополучии. Нью-Йорк для них — поле боя, где они ежедневно борются за свою мечту.
|11 сентября 2014
|Россия
|Utopia Pictures
|18+
|11 сентября 2014
|Беларусь
|11 сентября 2014
|Казахстан
|17 октября 2014
|США
|11 сентября 2014
|Украина