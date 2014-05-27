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Edge of Tomorrow

Грань будущего, 2014

2014 / США
8.4 Оцените
142 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Непобедимая инопланетная раса уже несколько лет ведет войну с силами Земли. Майор Уильям Кейдж, офицер, который ни разу не видел боевых дней, отправляется на самоубийственную миссию и в считанные минуты погибает. Однако после смерти герой попадает во временную петлю, которая заставляет его снова и снова проходить одни и те же жестокие схватки, сражаться и умирать. С каждой новой битвой мастерство Кейджа возрастает, и вскоре герой понимает, что он такой не один… 

  • Фильм снят по роману Хироси Сакурадзаки «Все, что тебе нужно, это убийство». Идея романа пришла к автору из концепции видеоигр: перезагружать игру снова и снова, пока не найдешь выигрышную стратегию – занятие, знакомое каждому геймеру. 
  • Это не упоминается в фильме, но в манге причиной, по которой Рита использует оружие ближнего боя, стал постоянный недостаток боеприпасов для винтовки, что часто приводило к ее смерти. В манге главный герой также узнает об удобстве холодного оружия и начинает пользоваться им, как и Рита. 
  • Во время съемок сцены автомобильной погони Эмили Блант, которой было приказано ехать очень быстро, въехала на машине прямо в дерево. Позже она сказала, что это было одновременно и весело, и страшно, так как она чуть не убила Тома Круза, который в это время находился на пассажирском сиденье. 
История разворачивается в недалеком будущем, когда похожая на рой раса инопланетян, названных мимиками, совершает безжалостное нападение на Землю, стерев в пыль крупные города и уничтожив миллионы жизней. Армии Земли объединят силы, чтобы вступить в последний бой с полчищами инопланетян, зная, что второго шанса у них не будет.
 
Подполковник Билл Кейдж — ни разу не был на поле битвы, пока его не бросили в самую гущу боя неподготовленного и плохо снаряженного, фактически обрекая на смерть. Через считанные минуты Кейджа убивают, но он захватывает с собой и жизнь пришельца. И случается невозможное — он просыпается живым в начале того же адского дня, и вынужден сражаться и умирать… снова и снова. Прямой физический контакт с пришельцем замкнул временную петлю, и теперь Кейдж вновь и вновь идет в тот же бой.
 
Но с каждым возвращением Кейдж становится более жестоким и умным в битве с мимиками, сражаясь бок о бок с бойцом спецназа Ритой Вратаски, уничтожившей больше мимиков, чем кто бы то ни было еще на Земле. Рита и Кейдж раз за разом дают бой пришельцам, и каждое повторяющееся сражение приближает их к разгадке того, как убить инопланетных захватчиков и спасти планету.
8.4 Оцените
142 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 июня 2014
Премьера в мире 27 мая 2014
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Даг Лайман
Даг Лайман
В ролях
Том Круз
Том Круз
Эмили Блант
Эмили Блант
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Шарлотта Райли
Шарлотта Райли
Тони Вэй
Тони Вэй
Все актеры и съемочная группа
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«Грань будущего» – это не только «Звездный десант», вляпавшийся в «День сурка» (на разворачивающемся перед нами празднике непрерывной перезагрузки времени про «День сурка» не вспомнить невозможно, вот о нем все и вспоминают). И это не только «Исходный код», введенный в «День независимости». «Грань будущего», по сути дела, циничная, яростная и оптимистическая пародия на «Солярис»: Том Круз…
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Foggy 4 марта 2016, 23:10
из того шлака, который вываливали хз сколько времени, это более-менее годно...этакая солянка из война миров, миссия невыполнима и обливион...
сразу… Читать дальше…
Очевидец 20 февраля 2016, 23:04
Хороший фильм, продуманный до нюансов, концы с концами сходятся и кажется, что это оригинальная история, приуроченная к высадке союзников в… Читать дальше…
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