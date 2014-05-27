Грань будущего, 2014

История разворачивается в недалеком будущем, когда похожая на рой раса инопланетян, названных мимиками, совершает безжалостное нападение на Землю, стерев в пыль крупные города и уничтожив миллионы жизней. Армии Земли объединят силы, чтобы вступить в последний бой с полчищами инопланетян, зная, что второго шанса у них не будет.

Подполковник Билл Кейдж — ни разу не был на поле битвы, пока его не бросили в самую гущу боя неподготовленного и плохо снаряженного, фактически обрекая на смерть. Через считанные минуты Кейджа убивают, но он захватывает с собой и жизнь пришельца. И случается невозможное — он просыпается живым в начале того же адского дня, и вынужден сражаться и умирать… снова и снова. Прямой физический контакт с пришельцем замкнул временную петлю, и теперь Кейдж вновь и вновь идет в тот же бой.

Но с каждым возвращением Кейдж становится более жестоким и умным в битве с мимиками, сражаясь бок о бок с бойцом спецназа Ритой Вратаски, уничтожившей больше мимиков, чем кто бы то ни было еще на Земле. Рита и Кейдж раз за разом дают бой пришельцам, и каждое повторяющееся сражение приближает их к разгадке того, как убить инопланетных захватчиков и спасти планету.