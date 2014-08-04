Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хищник из бездны" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неудержимые 3 Неудержимые 3
Киноафиша Фильмы Неудержимые 3
The Expendables 3

Неудержимые 3, 2014

2014 / США / Франция
6.9 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Восемь лет назад Док угодил за решетку. Когда его перевозят в тюрьму для опасных преступников, Барни освобождает товарища. Он пошел на это не столько из-за дружбы. Док нужен, чтобы выполнить очередное задание Неудержимых. На этот раз команде спецназовцев предстоит предотвратить сделку по продаже опасного оружия. Они отправляются в Сомали и узнают, что один из членов группы, считавшийся погибшим, в действительности жив. Но команде не справиться с заданием без притока свежей крови.

  • Во время съемок эпизода с грузовиками у одного из автомобилей отказали тормоза. Он упал в море, из-за чего Джейсон Стэйтем едва не утонул.
  • Брюсу Уиллису предлагали вернуться к роли персонажа за 750 тысяч долларов в день. Однако он потребовал увеличить гонорар до миллиона, в результате чего авторы проекта исключили его из сценария.
  • Джет Ли появляется в ленте в течение всего 5 минут. Но при этом он получил один из самых крупных гонораров.
  • В одной из сцен Дока спрашивают, за что его посадили в тюрьму. Он отвечает, что за уклонение от налогов. Уэсли Снайпс, исполнивший его роль, действительно отбывал тюремный срок за это преступление.
  • Джеки Чан мог исполнить одну из ролей второго плана, но отказался из-за несогласованности графиков.

Барни, Кристмас и остальные члены команды сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, многие годы назад основавшем вместе с Барни команду «Неудержимых». Впоследствии Стоунбэнкс становится безжалостным торговцем оружием, и тем самым превращается в человека, которого Барни было поручено убить… Или, по крайней мере, он сам так считал.

Теперь Стоунбэнкс, один раз уже сумевший обмануть смерть, поставил себе цель покончить с «Неудержимыми» — но у Барни на этот счёт свои планы. Барни решает, что в его борьбе «свежий» подход можно противопоставить старым методам, и пополняет ряды людьми, которые моложе, быстрее и технически более подкованные. Так у членов команды «Неудержимых» начинается новая эра. Последняя миссия превращается в столкновение между представителями классической «старой школы» и экспертами в высоких технологиях.

6.9 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 14 августа 2014
Премьера онлайн 30 декабря 2019
Премьера в мире 4 августа 2014
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Патрик Хьюз
Патрик Хьюз
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
План побега 2
План побега 2 (2018)
5.55
Безбашенные
Безбашенные (2017)
6.263158
Неудержимые 2
Неудержимые 2 (2012)
7.8285713
Неудержимые
Неудержимые (2010)
8.094936
Неудержимые 4
Неудержимые 4
0
Неудержимый
Неудержимый (2012)
7.4615383
План побега 3
План побега 3 (2019)
4.625
Перевозчик 3
Перевозчик 3 (2009)
7.6860466
Некая справедливость
Некая справедливость (2014)
4.3
Смертельные игры
Смертельные игры (2011)
7.3333335
Наемные убийцы
Наемные убийцы (1995)
6.4166665
Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера (2021)
7.5
Фильм находится в подборках
Все части «Неудержимых» Все части «Неудержимых»
Лучшие фильмы с Джейсоном Стэтхэмом Лучшие фильмы с Джейсоном Стэтхэмом
Постер фильма Неудержимые 3 35 постеров
Золотая малина Худшая мужская роль второго плана
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Неудержимые 3 смотреть онлайн

Неудержимые 3
Смотреть
онлайн

Похожие фильмы онлайн

План побега 2
 
Неудержимые 2
 
Неудержимые
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 16 февраля 2016, 02:27
Сталоне фу фу фу, как потекшая восковая фигура, брр. И 2 часа смотреть на старые морщинистые рожи, вообще как то сомнительно.. Но я думаю, все люди… Читать дальше…
Шверценберг 16 февраля 2016, 02:26
Ответ на сообщение khaos11 от 27/08/2014 - 17:08:32И со своей задачей он неплохо справился. Без Бандераса фильм потерял бы половину и без того… Читать дальше…
Отзывы Написать
31 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Неудержимые 3
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сильвестр Сталлоне признал, что в 1980-х он враждовал с Арнольдом Шварценеггером По мнению актера, они оба были очень серьезными соперниками друг для друга.
Написать
15 ноября 2022 13:17
"Неудержимые 4" Сильвестра Сталлоне выйдут в 2018 году Хотя третья часть «Неудержимых» в прокате практически провалилась, заработав всего 214 млн долларов (меньше двух предыдущих частей), Сильвестр Сталлоне все-таки выпустит
Написать
27 декабря 2016 12:17
Сильвестр Сталлоне хочет снять «женскую» версию «Неудержимых» Хотя запущенная с легкой руки Сильвестра Сталлоне франшиза «Неудержимые» не сумела показать сколько-нибудь впечатляющих результатов в прокате, сам Сталлоне прощаться с серией боевиков не
Написать
13 июля 2016 08:33
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 1
Отрывок 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
По-мужски
По-мужски
2022, Россия, драма, триллер
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Не дыши: Начало
Не дыши: Начало
2022, США, триллер
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Волшебники
Волшебники
2022, Россия, фэнтези, детский
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Приложение киноафиши