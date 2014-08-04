Неудержимые 3, 2014

Барни, Кристмас и остальные члены команды сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, многие годы назад основавшем вместе с Барни команду «Неудержимых». Впоследствии Стоунбэнкс становится безжалостным торговцем оружием, и тем самым превращается в человека, которого Барни было поручено убить… Или, по крайней мере, он сам так считал.

Теперь Стоунбэнкс, один раз уже сумевший обмануть смерть, поставил себе цель покончить с «Неудержимыми» — но у Барни на этот счёт свои планы. Барни решает, что в его борьбе «свежий» подход можно противопоставить старым методам, и пополняет ряды людьми, которые моложе, быстрее и технически более подкованные. Так у членов команды «Неудержимых» начинается новая эра. Последняя миссия превращается в столкновение между представителями классической «старой школы» и экспертами в высоких технологиях.