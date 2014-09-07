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Великий уравнитель Великий уравнитель
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The Equalizer

Великий уравнитель, 2014

2014 / США
7.7 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Роберт МакКолл, – бывший спецназовец, инсценировавший свою смерть в надежде прожить спокойную жизнь. В самый разгар своей добровольной пенсии МакКоллу приходится прервать свой отпуск, чтобы спасти молодую девушку. Столкнувшись лицом к лицу с русской мафией, герой обнаруживает, что его стремление к справедливости пробудилось вновь. Роберт становится спасителем для тех, кто не сможет справится без его помощи, рискуя ради этого собственной жизнью… 

  • Изначально в сценарии не было предыстории Роберта, поэтому Дензел Вашингтон внес большой вклад в раскрытие персонажа, в том числе придумав, что герой страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Перед съемками Вашингтон встречался и брал интервью у нескольких реальных людей, страдающих от ОКР. 
  • Первоначально роль Тери писалась для актрисы постарше, но Хлоя Грейс Морец настолько впечатлила режиссера Антуана Фукуа, что он решил омолодить ее персонажа. Морец было всего 17 лет, когда фильм состоялась премьера фильма. 
  • По словам режиссера, во время исследования для своей роли Морец брала интервью у реальных проституток. Она встретила эскортниц, которые сказал ей набрать вес. Тогда актриса изменила диету и прибавила несколько килограммов. 

Заступившись за едва знакомую проститутку, герой вынужден вступить в неравную схватку с ЦРУ-шными оборотнями в погонах и русскими бандитами. Финал у этой войны был бы плачевно предсказуем, не будь он отставной спецназовец, который только начал жизнь с чистого листа.

7.7 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 25 сентября 2014
Премьера в мире 7 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Антуан Фукуа
Антуан Фукуа
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Великий уравнитель 10 постеров
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Наша рецензия
Ричард Уэнк, специализирующийся на крепких сценариях про хороших и крепких – не столько даже мышцами, сколько духом – одиночек-профессионалов, впутывающихся в криминальные передряги («16 кварталов» Ричарда Доннера, «Механик» Саймона Уэста), адаптировал старый одноименный, 1985–1989 годов выпуска, телесериал. Как и сериал, фильм называется просто «Уравнитель» (The Equalizer, то есть, по-русски говоря, «Эквалайзер»), без…
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Toporock 11 февраля 2016, 10:39
Цитата (Stranger, 03/10/2014 - 08:02:12):Что же касается фильмов про мафию то в целом Уравнитель даже в подметки не годится Killing me softly… Читать дальше…
PiroJok 9 февраля 2016, 21:05
Качественный, красиво снят, но скучный! через несколько часов даже не смогла вспомнить о чем первые две трети фильма, под конец вроде накалилось,… Читать дальше…
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