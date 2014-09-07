Великий уравнитель, 2014

Главный герой фильма, Роберт МакКолл, – бывший спецназовец, инсценировавший свою смерть в надежде прожить спокойную жизнь. В самый разгар своей добровольной пенсии МакКоллу приходится прервать свой отпуск, чтобы спасти молодую девушку. Столкнувшись лицом к лицу с русской мафией, герой обнаруживает, что его стремление к справедливости пробудилось вновь. Роберт становится спасителем для тех, кто не сможет справится без его помощи, рискуя ради этого собственной жизнью…