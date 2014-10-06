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С любовью, Рози С любовью, Рози
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Love, Rosie

С любовью, Рози, 2014

2014 / Великобритания / США
7.9 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алекс и Рози были лучшими друзьями, сколько они себя помнят. Во время празднования 18-го дня рождения Рози ребята напиваются и целуются, после чего Алекс осознает свое романтическое влечение к Рози. На утро девушка ничего не помнит и говорит Алексу, что жалеет о событиях прошлой ночи. Тот принимает это на счет поцелуя и решает оставаться просто ее другом.

На выпускном балу в результате очередной череды недоразумений Алекс проводит ночь с Бетани, а Рози – с Грэгом. В результате Рози беременеет, но боится рассказать об этом Алексу, чтобы тот не упустил свой шанс уехать на учебу в Гарвард. Позже Алекс узнает об этом и становится крестным отцом дочери Рози, Кэти.

С отбытием Алекса в Америку влюбленные разлучаются на долгие 12 лет. Смогут ли они наконец преодолеть смущение, оставить позади груз предрассудков и обрести свое счастье, приняв любовь друг друга?

Сценарий фильма написан по роману Сесилии Ахерн «Там, где заканчивается радуга», но действие фильма происходит на протяжении 12 лет, а не 45, как в романе.

Режиссер Кристиан Диттер позволил Лили Коллинз и Сэму Клафлину импровизировать сцену, в которой Рози и Алекс гуляют по улицам Бостона после вечеринки. Позже оба актера говорили, что это был их любимый момент на съемках.

Сцена, где Рози и Алекс лежат на кровати Рози с малышкой Кэти, изначально не планировалась. Маленькая актриса спала на съемочной площадке, а Лили Коллинз и Сэм Клафлин лежали рядом с ней на кровати, ожидая, пока она отдохнет. Режиссеру так понравился их умиротворенный вид, что он решил снять это.

Фильм снимался в основном в Ирландии, в городе Дублине, а также в Торонто в сценах с университетом. При этом по сюжету события фильма происходят в Англии, хотя действие романа, на которому он основан, имеет место в Ирландии. Такое решение было принято из-за того, что почти все актеры были англичанами. Больше всего из-за этого расстроился Сэм Клафлин, который специально тренировал ирландский акцент перед началом съемок. Кстати, Клафлин был первым кандидатом режиссера на роль Алекса. А прическу своего персонажа в период восемнадцатилетия актер называл “стрижкой Бибера”.

Многие из фотографий в спальне Рози в доме ее родителей – это собственные фотографии Лили Коллинз и ее друзей.

У Сесилии Ахерн было камео, но его вырезали из фильма. Это связано с тем, что во время тестовых показов Кристиан Диттер заметил, что люди начинают шептаться о том, была ли это Ахерн на заднем плане. Он почувствовал, что ее появление отвлекает внимание от диалога Рози и важности сцены.

В оригинальном романе Кэти Данн является дочерью не Грега, а Брайана, персонажа, отсутствующего в фильме.

Все сцены с участием Сэма Клафлина были сняты в течение первых недель производства, после чего он покинул площадку для участия в фильме Лоне Схерфиг «Клуб бунтарей». Лили Коллинз осталась одна, и сцены беременности покинутой Алексом Рози были сняты без участия Клафлина. Из-за этого актриса по-настоящему почувствовала одиночество, что помогло ей глубже воплотить переживания своей героини.

Когда Рози оставляет отца в отеле и уезжает, дорожный знак говорит: «Дорожные работы, ожидайте задержек». Это предвещает осложнения в жизни Рози в оставшейся части фильма.

Судьба как будто уже не раз пыталась связать Сэма Клафлина и Лили Коллинз. Оба актера сыграли в экранизациях «Белоснежки»: Клафлин – в фильме «Белоснежка и охотник», а Коллинз – в картине «Белоснежка: Месть гномов», причем оба актера ходили на прослушивания к обоим фильмам. Кроме того, Клафлин и Коллинз уже играли главные роли в киноадаптациях популярных романов: Клафлин исполнил роль Финника Одэйра в саге «Голодные игры», а также Уилла Трейнора в  фильме «Мне до тебя», а Коллинз сыграла Клэри Фрэй в экранизации романа Кассандры Клэр «Орудия смерти: Город костей».

Рози и Алекс – лучшие друзья. Они любят друг друга, но каждый не находит в себе сил, чтобы признаться себе и другому в своих чувствах. И вот уже Алекс переезжает из Дублина в Бостон, поступает там в престижный колледж и они вынуждены расстаться. В Америке у Алекса появляется девушка, а Рози беременеет от Грега, своего одноклассника.Несмотря на изменения в жизнях обоих, Рози и ее друг детства не теряют своей привязанности даже спустя двенадцать лет.

7.9 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 13 ноября 2014
Премьера в мире 6 октября 2014
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Кристиан Диттер
Кристиан Диттер
В ролях
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Тэмсин Эгертон
Тэмсин Эгертон
Арт Паркинсон
Арт Паркинсон
Джэми Уинстон
Все актеры и съемочная группа
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С любовью, Рози

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:33
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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47 голосов
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