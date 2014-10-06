С любовью, Рози, 2014

Сценарий фильма написан по роману Сесилии Ахерн «Там, где заканчивается радуга», но действие фильма происходит на протяжении 12 лет, а не 45, как в романе.

Режиссер Кристиан Диттер позволил Лили Коллинз и Сэму Клафлину импровизировать сцену, в которой Рози и Алекс гуляют по улицам Бостона после вечеринки. Позже оба актера говорили, что это был их любимый момент на съемках.

Сцена, где Рози и Алекс лежат на кровати Рози с малышкой Кэти, изначально не планировалась. Маленькая актриса спала на съемочной площадке, а Лили Коллинз и Сэм Клафлин лежали рядом с ней на кровати, ожидая, пока она отдохнет. Режиссеру так понравился их умиротворенный вид, что он решил снять это.

Фильм снимался в основном в Ирландии, в городе Дублине, а также в Торонто в сценах с университетом. При этом по сюжету события фильма происходят в Англии, хотя действие романа, на которому он основан, имеет место в Ирландии. Такое решение было принято из-за того, что почти все актеры были англичанами. Больше всего из-за этого расстроился Сэм Клафлин, который специально тренировал ирландский акцент перед началом съемок. Кстати, Клафлин был первым кандидатом режиссера на роль Алекса. А прическу своего персонажа в период восемнадцатилетия актер называл “стрижкой Бибера”.

Многие из фотографий в спальне Рози в доме ее родителей – это собственные фотографии Лили Коллинз и ее друзей.

У Сесилии Ахерн было камео, но его вырезали из фильма. Это связано с тем, что во время тестовых показов Кристиан Диттер заметил, что люди начинают шептаться о том, была ли это Ахерн на заднем плане. Он почувствовал, что ее появление отвлекает внимание от диалога Рози и важности сцены.

В оригинальном романе Кэти Данн является дочерью не Грега, а Брайана, персонажа, отсутствующего в фильме.

Все сцены с участием Сэма Клафлина были сняты в течение первых недель производства, после чего он покинул площадку для участия в фильме Лоне Схерфиг «Клуб бунтарей». Лили Коллинз осталась одна, и сцены беременности покинутой Алексом Рози были сняты без участия Клафлина. Из-за этого актриса по-настоящему почувствовала одиночество, что помогло ей глубже воплотить переживания своей героини.

Когда Рози оставляет отца в отеле и уезжает, дорожный знак говорит: «Дорожные работы, ожидайте задержек». Это предвещает осложнения в жизни Рози в оставшейся части фильма.

Судьба как будто уже не раз пыталась связать Сэма Клафлина и Лили Коллинз. Оба актера сыграли в экранизациях «Белоснежки»: Клафлин – в фильме «Белоснежка и охотник», а Коллинз – в картине «Белоснежка: Месть гномов», причем оба актера ходили на прослушивания к обоим фильмам. Кроме того, Клафлин и Коллинз уже играли главные роли в киноадаптациях популярных романов: Клафлин исполнил роль Финника Одэйра в саге «Голодные игры», а также Уилла Трейнора в фильме «Мне до тебя», а Коллинз сыграла Клэри Фрэй в экранизации романа Кассандры Клэр «Орудия смерти: Город костей».