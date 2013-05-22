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Не угаснет надежда Не угаснет надежда
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All Is Lost

Не угаснет надежда, 2013

2013 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Глубоко в одиночестве в Индийском океане неназванный мужчина просыпается и обнаруживает, что его яхта выходит на воду после столкновения с транспортным контейнером, оставшимся на плаву в открытом море. С отключенными навигационным оборудованием и радио, герой, сам того не зная, плывет по пути к сильному шторму. Несмотря на его успех в заделке пробитого корпуса, его интуицию моряка и силу, которая не соответствует его возрасту, этот мужчина с трудом переживает бурю. Используя только секстант и навигационные карты, чтобы обозначить свой путь, он вынужден полагаться на океанские течения, которые могут вынести его на судоходный путь в надежде поймать проходящее судно. Однако припасов становится все меньше… 

  • Для 77-летнего Роберта Редфорда самым изнурительным аспектом съемок были не трюки, большую часть которых он настаивал на выполнении сам, а унылый распорядок дня, когда его вместе с лодкой постоянно затопляли несколько смен подряд. 
  • Это единственный фильм за более чем 100-летнюю историю международного кинопроизводства, в котором есть только один актер и один сценарист / режиссер, но зато целых одиннадцать исполнительных продюсеров, а также шесть других продюсеров с разными должностями. 

Пересекая в одиночку Индийский океан, моряк обнаруживает однажды утром, что его 12-метровый парусник столкнулся с дрейфующим контейнером и получил пробоину. Лишенный радиосвязи и навигационных инструментов, мужчина попадает в сильный шторм. Несмотря на изобретательность, знание моря и огромную физическую силу, ему лишь с трудом удается выжить. Он чинит свой корабль, однако безжалостное солнце, акулы и быстро истощившиеся запасы снова заставляют его смотреть смерти в лицо.

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 16 января 2014
Премьера в мире 22 мая 2013
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джей Си Чендор
Джей Си Чендор
В ролях
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Все актеры и съемочная группа
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Не угаснет надежда
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Nadinst, 20/01/2014 - 01:32:07):
Я бы посмотрел сколько бы ты часов качала бы помпой насос в ручную. час, может два? Потом бы у тебя рука… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я вообще то считаю, что все проблема Рэтфорда, была в том что он перепутал ящики. Да, да, вместо ящика с бурбоном, он нечаянно схватил МЧС-ящик.… Читать дальше…
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