Не угаснет надежда, 2013

Глубоко в одиночестве в Индийском океане неназванный мужчина просыпается и обнаруживает, что его яхта выходит на воду после столкновения с транспортным контейнером, оставшимся на плаву в открытом море. С отключенными навигационным оборудованием и радио, герой, сам того не зная, плывет по пути к сильному шторму. Несмотря на его успех в заделке пробитого корпуса, его интуицию моряка и силу, которая не соответствует его возрасту, этот мужчина с трудом переживает бурю. Используя только секстант и навигационные карты, чтобы обозначить свой путь, он вынужден полагаться на океанские течения, которые могут вынести его на судоходный путь в надежде поймать проходящее судно. Однако припасов становится все меньше…