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6.7
Киноафиша
Фильмы
Изъяны
6.7
Изъяны
, 2014
Faults
США / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
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Цитаты
6.7
Изъяны
Трейлер
Трейлер
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед
Claire
Джон Грайз
Terry
Лэнс Реддик
Mick
Лиленд Орсер
Ansel Roth
Бет Грант
Evelyn
Келли Маттесон
Аманда Сондерс
Крис Эллис
Dad
Леонард Эрл Хауз
Raymond
Николас Туччи
James
David Chandler
Waiter
Дэвид Зеллнер
Restaurant Manager
Режиссер
Райли Стернс
Сценарист
Райли Стернс
Композитор
Хезер МакИнтош
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
6 марта 2014
Дата выхода
9 марта 2014
Россия
16+
27 августа 2014
Германия
9 марта 2014
Казахстан
6 марта 2014
США
9 марта 2014
Украина
Производство
Snoot Entertainment
Другие названия
Faults, Изъяны
Еще
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Изъяны
Трейлер
0
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Кадры из фильма
Цитаты
Ansel
Разлом — это трещина. Место, где накапливается давление, пока оно не рванёт.
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