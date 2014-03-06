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Постер фильма Изъяны
6.7
Изъяны - Трейлер
Киноафиша Фильмы Изъяны
6.7

Изъяны

, 2014
Faults
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Изъяны
6.7
Изъяны - Трейлер
Изъяны  Трейлер

В ролях

Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Claire
Джон Грайз
Джон Грайз
Terry
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик
Mick
Лиленд Орсер
Лиленд Орсер
Ansel Roth
Бет Грант
Бет Грант
Evelyn
Келли Маттесон
Аманда Сондерс
Крис Эллис
Крис Эллис
Dad
Леонард Эрл Хауз
Raymond
Николас Туччи
James
David Chandler
Waiter
Дэвид Зеллнер
Дэвид Зеллнер
Restaurant Manager
Режиссер Райли Стернс
Сценарист Райли Стернс
Композитор Хезер МакИнтош
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 6 марта 2014
Дата выхода
9 марта 2014 Россия 16+
27 августа 2014 Германия
9 марта 2014 Казахстан
6 марта 2014 США
9 марта 2014 Украина
Производство Snoot Entertainment
Другие названия
Faults, Изъяны

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

Трейлеры фильма

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Изъяны - Трейлер
Изъяны Трейлер
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Отзывы о фильме

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