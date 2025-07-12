«Судный день» наступил только для актеров: работу над новыми «Мстителями» инсайдер сравнил с сущим кошмаром

Сюжет сливают, звезды в растерянности, а конца и края этому фильму не видно.

Блокбастер, который должен реанимировать киновселенную Marvel, рискует повторить судьбу «Флэша» и «Электрического штата». Первый сигнал тревоги подал не кто-нибудь, а сам Дэниэл Рихтман — один из главных инсайдеров индустрии.

В Discord он прямо заявил: «Съёмки “Судного дня” были просто кошмаром». И добавил с сарказмом: «Если говорить более позитивно, то же самое было и с “Финалом”. Посмотрим. Они всегда исправляют это на постпродакшене». Но судя по утечкам — в случае со «Мстители: Судный день» исправлять придётся слишком многое.

Все в кадре, но никто не понимает зачем

У Marvel сейчас один шанс на спасение — дилогия про Мстителей с Доктором Думом в роли антагониста и масштабным кроссовером всех франшиз. Но по словам очевидцев, площадка напоминает Вавилон.

Артисты массовки публикуют фото с «пустых» павильонов, где героев снимают на фоне синих экранов без партнёров по сцене. Один из техников рассказал, что актёры читают реплики вслух, даже не зная, кто им отвечает:

«Им дают бумажку и говорят — это, возможно, Шури. А может, Вонг. Неважно, потом смонтируем».

Принято считать, что Marvel держит дисциплину, как на военной базе. Но сейчас ситуация напоминает скорее паническую сборку, чем продуманный план. Утечки говорят, что некоторые сцены переснимаются по трижды — с разными героями, на случай, если кого-то вырежут или поменяют сюжет. Зачем? Чтобы запутать даже актёров.

Дорого, но вторично

Финансовая сторона истории — не менее болезненная. На фоне провальных сборов у «Громовержцев» и «Капитана Америка: Новый мир» Marvel не может позволить себе ошибку. Но вместо чёткого сценария — сплошные замены рукописей.

Громкий случай — арендованная территория возле Виндзорского замка, где якобы построили деревенскую избушку. По слухам, это декорация для сцены встречи Часового с матерью. Но инсайдеры уверены: избушка — обманка, а настоящие съёмки идут внутри замка. Студия нарочно запускает ложные фото и инсайды, чтобы сбить с толку фанатов и СМИ.

Доктор Дум — гвоздь программы и головная боль студии

Главный злодей дилогии — Доктор Дум, роль которого якобы исполняет Роберт Дауни-младший. Его линии держатся в строжайшем секрете, но именно с ними связаны главные сложности: сцены с его участием постоянно переделываются.

Тем временем съёмки с участием Мстителей, Людей Икс, Фантастической четвёрки и мутантов старой гвардии (во главе с Патриком Стюартом) никак не складываются в цельный сюжет.

Некоторые сотрудники утверждают: сценарий написан фрагментарно, и монтажёрам придётся буквально «собрать» блокбастер из миллиона маленьких кусочков. На фоне этого молчат и актёры. Ни Энтони Маки, ни Флоренс Пью, ни Бри Ларсон не комментируют съёмки.

Единственные слова — от инсайдеров. И если раньше слухи казались частью маркетинга, то сейчас они звучат как крик отчаяния от тех, кто еще болеет душой за вселенную.

Лисан аль-Гаиб, что за балет? «Дюна: Часть третья» будет отличаться от прошлых частей — теперь почти мюзикл.