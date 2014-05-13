Прошлым летом в Чулимске, 2013

Следователь Владимир Шаманов переживает нелегкий жизненный период. Дело, которое он вел, закрывают из-за того, что виновник дорожной аварии является сыном крупного чиновника. Разочаровавшись в профессии, Шаманов уезжает из большого города в таежный райцентр. Здесь он надеется обрести покой, однако провинциальная жизнь бурлит страстями. Юная Валентина, которая работает официанткой в местной чайной, влюбляется в солидного следователя. За ней, в свою очередь, ухаживают бухгалтер Мечеткин и сын буфетчицы Паша. Поначалу Шаманов относится к чувствам девушки скептически, но потом понимает, что она напоминает ему о первой любви.
Жизнь небольшого таежного городка Чулимска вращается вокруг маленького буфета, в котором работает молодая девушка Валентина. Валентина влюблена в следователя Шаманова, закрытого, строгого, но обаятельного мужчину, который недавно приехал в Чулимск.
Несмотря на любовные отношения Шаманова с аптекаршей Зиной и его зрелый возраст, Валентина находит в себе мужество признаться Шаманову в любви. До этого момента никогда не замечавший красоту и уникальность Валентины, Шаманов вдруг осознаёт, что эта милая, скромная девушка и есть его счастье…