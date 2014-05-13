Прошлым летом в Чулимске, 2013

Жизнь небольшого таежного городка Чулимска вращается вокруг маленького буфета, в котором работает молодая девушка Валентина. Валентина влюблена в следователя Шаманова, закрытого, строгого, но обаятельного мужчину, который недавно приехал в Чулимск.



Несмотря на любовные отношения Шаманова с аптекаршей Зиной и его зрелый возраст, Валентина находит в себе мужество признаться Шаманову в любви. До этого момента никогда не замечавший красоту и уникальность Валентины, Шаманов вдруг осознаёт, что эта милая, скромная девушка и есть его счастье…