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Прошлым летом в Чулимске Прошлым летом в Чулимске
Киноафиша Фильмы Прошлым летом в Чулимске

Прошлым летом в Чулимске, 2013

2013 / Россия
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Следователь Владимир Шаманов переживает нелегкий жизненный период. Дело, которое он вел, закрывают из-за того, что виновник дорожной аварии является сыном крупного чиновника. Разочаровавшись в профессии, Шаманов уезжает из большого города в таежный райцентр. Здесь он надеется обрести покой, однако провинциальная жизнь бурлит страстями. Юная Валентина, которая работает официанткой в местной чайной, влюбляется в солидного следователя. За ней, в свою очередь, ухаживают бухгалтер Мечеткин и сын буфетчицы Паша. Поначалу Шаманов относится к чувствам девушки скептически, но потом понимает, что она напоминает ему о первой любви.

  • В основу сценария легла одноименная пьеса Александра Вампилова. 
  • В отличие от литературного первоисточника, в котором действие разворачивается в 1970-е годы, в картине Виктора Демента герои становятся нашими современниками. 
  • Съемки проходили летом 2013 года. Основные съемочные локации располагались в Подмосковье, в их числе – заброшенный санаторий имени Чкалова. 
  • Фильм Виктора Демента – не первая экранизация пьесы Вампилова. В 1980 году на экраны вышла картина Глеба Панфилова «Валентина», главные роли в ней исполнили Дарья Михайлова и Родион Нахапетов.

Жизнь небольшого таежного городка Чулимска вращается вокруг маленького буфета, в котором работает молодая девушка Валентина. Валентина влюблена в следователя Шаманова, закрытого, строгого, но обаятельного мужчину, который недавно приехал в Чулимск.

Несмотря на любовные отношения Шаманова с аптекаршей Зиной и его зрелый возраст, Валентина находит в себе мужество признаться Шаманову в любви. До этого момента никогда не замечавший красоту и уникальность Валентины, Шаманов вдруг осознаёт, что эта милая, скромная девушка и есть его счастье…

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 13 мая 2014
Премьера в мире 13 мая 2014
Возраст 16+
Режиссер
Виктор Демент
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Мария Поезжаева
Мария Поезжаева
Николай Клямчук
Николай Клямчук
Анна Невская
Анна Невская
Маргарита Шубина
Маргарита Шубина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прошлым летом в Чулимске 1 постер
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