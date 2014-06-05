Все и сразу, 2014

Тима и его друг Дэн – типичные неудачники из небольшого городка в подмосковных окраинах. После окончания учебы один хочет уехать покорять столицу, а второй метит за границу, чтобы отыскать скрывающуюся от правоохранительных органов сестру. Но для осуществления мечты парням нужны деньги, и они принимают решение поработать на местного криминального авторитета. Он дает им не самое сложное поручение, но все сразу идет не по плану…
Тима и Дэн – друзья-неудачники из провинциального городка. Учеба позади, работать не тянет, девушек нет. На пути к мечте (выбиться в люди) и в надежде получить всё и сразу (без особого напряга) парни берутся выполнить задание местного бандюка и отправляются на дело, прихватив с собой автослесаря Жору, такого же полного лузера.
На кону внушительная сумма, главное – не облажаться и чётко инсценировать ограбление своего же, подставного наркокурьера. Но вот засада: роль курьера случайно достаётся честному дембелю Ване, который оказывается не в курсе схем и обещаний. И теперь в водовороте погонь, потасовок и перестрелок всем четверым нужно по-настоящему напрячься, чтобы грамотно разрулить ситуацию. И получить ВСЁ и СРАЗУ.