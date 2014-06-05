Все и сразу, 2014

Тима и Дэн – друзья-неудачники из провинциального городка. Учеба позади, работать не тянет, девушек нет. На пути к мечте (выбиться в люди) и в надежде получить всё и сразу (без особого напряга) парни берутся выполнить задание местного бандюка и отправляются на дело, прихватив с собой автослесаря Жору, такого же полного лузера.

На кону внушительная сумма, главное – не облажаться и чётко инсценировать ограбление своего же, подставного наркокурьера. Но вот засада: роль курьера случайно достаётся честному дембелю Ване, который оказывается не в курсе схем и обещаний. И теперь в водовороте погонь, потасовок и перестрелок всем четверым нужно по-настоящему напрячься, чтобы грамотно разрулить ситуацию. И получить ВСЁ и СРАЗУ.