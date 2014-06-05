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Все и сразу, 2014

2014 / Россия
6.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тима и его друг Дэн – типичные неудачники из небольшого городка в подмосковных окраинах. После окончания учебы один хочет уехать покорять столицу, а второй метит за границу, чтобы отыскать скрывающуюся от правоохранительных органов сестру. Но для осуществления мечты парням нужны деньги, и они принимают решение поработать на местного криминального авторитета. Он дает им не самое сложное поручение, но все сразу идет не по плану…

  • Роман Каримов, режиссер фильма, переживал творческий кризис в период, когда появилась идея создания «Все и сразу». Сценарий прислал Роман Углеватый из Харькова, и на следующий день после его прочтения создатели приняли решение выкупить работу.
  • На кастинге было рассмотрено более двух тысяч кандидатов.
  • Антон Шурцов, исполнивший одну из ролей, признался, что на момент кастинга не был знаком ни с режиссером, ни с его работами, а к пробам совершенно не готовился.
  • Александр Паль, сыгравший Дэна, дебютировал в кинематографе в этом фильме. По словам начинающего актера, работа поначалу далась ему сложно психологически, но день за днем получилось втянуться.
  • Некоторые сцены получалось снять только с двадцатого, а то и с тридцатого дубля.

Тима и Дэн – друзья-неудачники из провинциального городка. Учеба позади, работать не тянет, девушек нет. На пути к мечте (выбиться в люди) и в надежде получить всё и сразу (без особого напряга) парни берутся выполнить задание местного бандюка и отправляются на дело, прихватив с собой автослесаря Жору, такого же полного лузера.

На кону внушительная сумма, главное – не облажаться и чётко инсценировать ограбление своего же, подставного наркокурьера. Но вот засада: роль курьера случайно достаётся честному дембелю Ване, который оказывается не в курсе схем и обещаний. И теперь в водовороте погонь, потасовок и перестрелок всем четверым нужно по-настоящему напрячься, чтобы грамотно разрулить ситуацию. И получить ВСЁ и СРАЗУ.

6.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 июня 2014
Премьера в мире 5 июня 2014
Возраст 18+
Прокатчик All Media
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роман Каримов
Роман Каримов
В ролях
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Антон Шурцов
Антон Шурцов
Александр Паль
Александр Паль
Никита Ост
Артем Костюнев
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
belkadura 18 февраля 2016, 09:40
Смотреть! 9\10
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