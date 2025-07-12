У лорда-командующего была женщина из Белых ходоков и 19 замков: как выглядел Ночной дозор задолго до «Игры престолов»

Их боялись и уважали, а они были самыми элитными бойцами.

Во вселенной «Игры престолов» есть община, которая старше всех домов и Таргариенов вместе взятых. Ночной Дозор — орден, который помнит времена, когда ещё не было ни Семи королевств, ни Железного трона. Его история уходит так глубоко в историю, что сама магия кажется моложе.

Зачем его создали

Орден появился после Долгой Ночи — самой страшной зимы в истории Вестероса, когда на людей с севера обрушились Иные и их армия мертвецов. Чтобы не допустить повторения, Брандон Строитель вместе с Детьми Леса возвёл Стену.

И чтобы охранять это магическое сооружение, был создан Ночной Дозор. Это было не просто сторожевое братство — это был щит человечества. И про охоту на одичалых речи сперва не было.

Замки деньги, синие женщины

В лучшие века в Дозоре служили десятки тысяч. Это были не только преступники, но и знатные люди: бастарды королей, младшие сыновья лордов, даже принцы. У ордена были земли, 19 замков, свой выборный командующий, и абсолютный нейтралитет. Дозор не вмешивался ни в одну из многочисленных войн юга — ни при андалах, ни при Таргариенах.

Впрочем, некоторые его представители были любителями сомнительных утех, и речь не про походы в бордель Кротового городка. Женщина-Иная, в которую влюбился 13-й лорд-командующий Ночного Дозора, стала символом самого тёмного соблазна, нарушившего клятвы и законы ордена.

Их запретный союз продлился тринадцать лет, пока Джорамун, вождь одичалых и Брандон Старк не покончили с зачарованной властью «Ночного Короля».

В остальное время, пока юг утопал в интригах, братья Дозора стояли на севере, охраняя мир от того, о мифических угроз. Они патрулировали земли за Стеной, били одичалых и, главное, не забывали о магии, от которой некогда страдал весь Вестерос.

Как всё рухнуло

Со временем магия исчезла, Иные ушли, и всё превратилось в миф. Отбиваться приходилось только от одичалых. Дозор обнищал, замки опустели, а вместо сыновей лордов начали присылать убийц, насильников и воров.

К началу «Игры престолов» осталось около тысячи братьев. Только три замка были обитаемы. Без поддержки Станниса они бы не выстояли даже против армии Манса Налётчика, не говоря уже об Иных.

История Ночного Дозора — это трагическая страница в книге памяти Вестероса. Некогда могущественный и сильнейший орден стал кучкой отбросов, которые несмотря на невзгоды продолжали защищать живых.

Многие забывают, что «Игру престолов» затеяли не Ланнистеры, а Мизинец: какой план был у алчного владельца борделя.