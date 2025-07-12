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Киноафиша Статьи У лорда-командующего была женщина из Белых ходоков и 19 замков: как выглядел Ночной дозор задолго до «Игры престолов»

У лорда-командующего была женщина из Белых ходоков и 19 замков: как выглядел Ночной дозор задолго до «Игры престолов»

12 июля 2025 18:07
У лорда-командующего была женщина из Белых ходоков и 19 замков: как выглядел Ночной дозор задолго до «Игры престолов»

Их боялись и уважали, а они были самыми элитными бойцами. 

Во вселенной «Игры престолов» есть община, которая старше всех домов и Таргариенов вместе взятых. Ночной Дозор — орден, который помнит времена, когда ещё не было ни Семи королевств, ни Железного трона. Его история уходит так глубоко в историю, что сама магия кажется моложе.

Зачем его создали

Орден появился после Долгой Ночи — самой страшной зимы в истории Вестероса, когда на людей с севера обрушились Иные и их армия мертвецов. Чтобы не допустить повторения, Брандон Строитель вместе с Детьми Леса возвёл Стену.

У лорда-командующего была женщина из Белых ходоков и 19 замков: как выглядел Ночной дозор задолго до «Игры престолов»

И чтобы охранять это магическое сооружение, был создан Ночной Дозор. Это было не просто сторожевое братство — это был щит человечества. И про охоту на одичалых речи сперва не было.

Замки деньги, синие женщины

В лучшие века в Дозоре служили десятки тысяч. Это были не только преступники, но и знатные люди: бастарды королей, младшие сыновья лордов, даже принцы. У ордена были земли, 19 замков, свой выборный командующий, и абсолютный нейтралитет. Дозор не вмешивался ни в одну из многочисленных войн юга — ни при андалах, ни при Таргариенах.

У лорда-командующего была женщина из Белых ходоков и 19 замков: как выглядел Ночной дозор задолго до «Игры престолов»

Впрочем, некоторые его представители были любителями сомнительных утех, и речь не про походы в бордель Кротового городка. Женщина-Иная, в которую влюбился 13-й лорд-командующий Ночного Дозора, стала символом самого тёмного соблазна, нарушившего клятвы и законы ордена.

Их запретный союз продлился тринадцать лет, пока Джорамун, вождь одичалых и Брандон Старк не покончили с зачарованной властью «Ночного Короля».

В остальное время, пока юг утопал в интригах, братья Дозора стояли на севере, охраняя мир от того, о мифических угроз. Они патрулировали земли за Стеной, били одичалых и, главное, не забывали о магии, от которой некогда страдал весь Вестерос.

У лорда-командующего была женщина из Белых ходоков и 19 замков: как выглядел Ночной дозор задолго до «Игры престолов»

Как всё рухнуло

Со временем магия исчезла, Иные ушли, и всё превратилось в миф. Отбиваться приходилось только от одичалых. Дозор обнищал, замки опустели, а вместо сыновей лордов начали присылать убийц, насильников и воров.

К началу «Игры престолов» осталось около тысячи братьев. Только три замка были обитаемы. Без поддержки Станниса они бы не выстояли даже против армии Манса Налётчика, не говоря уже об Иных.

У лорда-командующего была женщина из Белых ходоков и 19 замков: как выглядел Ночной дозор задолго до «Игры престолов»

История Ночного Дозора — это трагическая страница в книге памяти Вестероса. Некогда могущественный и сильнейший орден стал кучкой отбросов, которые несмотря на невзгоды продолжали защищать живых.

Многие забывают, что «Игру престолов» затеяли не Ланнистеры, а Мизинец: какой план был у алчного владельца борделя.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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