Первый мститель: Другая война, 2014

Ник Фьюри упоминает в фильме, что его дед был лифтером. В реальности дед Сэмюэла Л. Джексона, исполняющего роль Фьюри, также работал лифтером.

В отличие от других фильмов Marvel, в “Первом мстителе: Другая война” использование спецэффектов сведено к минимуму: создатели фильма братья Руссо делали ставку на “живой” экшн и игру актеров.

Внуки Роберта Редфорда являются горячими поклонниками “Марвел”: отчасти по этой причине актер решился на съемки в роли секретаря Совета мировой безопасности Александра Пирса. В свою очередь, при создании фильма режиссеры Энтони и Джо Руссо во многом вдохновлялись картиной “Три дня Кондора” – детективным триллером с Редфордом в главной роли.

В “Первом мстителе: Другая война” Стив Роджерс все еще продолжает адаптироваться к современному миру, даже пережив события “Мстителей”. В интервью Крис Эванс отметил, что Роджерса в гораздо большей степени потрясают социальные изменения, нежели продвинутые технологии XX века.

В сцене, где Капитан Америка входит в свою квартиру, на полке можно заметить книгу “Вся президентская рать”. Роберт Редфорд был не только исполнителем одной из главных ролей, но и продюсером экранизации этого романа.

Продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги описывает картину как “политический триллер в духе 70-х годов XX века, маскирующийся под супергеройский блокбастер”.

В одном из интервью исполнитель роли Сокола Энтони Маки назвал второй фильм о приключениях Капитана Америка “Мстители: часть ½”.

В сюжетах комиксов о Капитане Америка именно Наташа Романофф (Черная вдова) тренирует Зимнего Солдата и в итоге вступает с ним в романтические отношения.

В качестве мотоцикла Стива Роджерса в фильме задействована модель Harley-Davidson Street 750.

Майкл Б. Джордан проходил прослушивание на роль Сэма “Сокола” Уилсона. Позднее Джордан исполнил роль суперзлодея Эрика Киллмонгера в “Черной пантере” (2018).

Маска Наташи Романофф из “Первого мстителя: Другая война” создавалась на основе маски Красного Черепа (Иоганн Шмидт) из “Первого мстителя”. Таким образом авторы фильма подчеркнули сравнение нацистской организации ГИДРА и агентства Щ.И.Т.

В эпизодических ролях в фильме снялись люди, так или иначе связанные с вселенной Marvel: Эд Брубейкер, автор сюжетной арки Зимнего Солдата, играет ученого в лаборатории, где ставят эксперименты над его героем; сценарист и режиссер “Мстителей” Джосс Уидон появляется в сцене в Смитсоновском институте – его персонаж одет в футболку с символикой Капитана Америка; а создатель огромного количества персонажей Marvel Стэн Ли исполняет роль охранника в том же Смитсоновском институте.

