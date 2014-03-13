Первый мститель: Другая война, 2014

Спустя два года, минувших со момента первого объединения команды Мстителей, Стив Роджерс все еще пытается освоиться в непривычном для него современном мире. Несмотря на то, что он ведет относительно размеренную жизнь и даже находит нового друга в лице бывшего десантника ВВС США Сэма Уилсона по прозвищу Сокол, Роджерс все еще наивен, растерян и одинок.
Его полной супергеройской противоположностью в картине становится одна из Мстителей – бывший агент КГБ Наташа “Черная Вдова” Романофф. В ходе совместного задания Роджерс и Романофф оказываются втянутыми в события, которые приводят к покушению на их начальника Ника Фьюри и столкновению с новым суперзлодеем – таинственным Зимним Солдатом.
С этого момента Капитан Америка бок о бок с Соколом и Черной Вдовой начинает свое собственное расследование заговора, в который оказываются втянуты не только самые высокопоставленные члены агентства Щ.И.Т., но и представители мировой политической элиты.
Ник Фьюри упоминает в фильме, что его дед был лифтером. В реальности дед Сэмюэла Л. Джексона, исполняющего роль Фьюри, также работал лифтером.
В отличие от других фильмов Marvel, в “Первом мстителе: Другая война” использование спецэффектов сведено к минимуму: создатели фильма братья Руссо делали ставку на “живой” экшн и игру актеров.
Внуки Роберта Редфорда являются горячими поклонниками “Марвел”: отчасти по этой причине актер решился на съемки в роли секретаря Совета мировой безопасности Александра Пирса. В свою очередь, при создании фильма режиссеры Энтони и Джо Руссо во многом вдохновлялись картиной “Три дня Кондора” – детективным триллером с Редфордом в главной роли.
В “Первом мстителе: Другая война” Стив Роджерс все еще продолжает адаптироваться к современному миру, даже пережив события “Мстителей”. В интервью Крис Эванс отметил, что Роджерса в гораздо большей степени потрясают социальные изменения, нежели продвинутые технологии XX века.
В сцене, где Капитан Америка входит в свою квартиру, на полке можно заметить книгу “Вся президентская рать”. Роберт Редфорд был не только исполнителем одной из главных ролей, но и продюсером экранизации этого романа.
Продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги описывает картину как “политический триллер в духе 70-х годов XX века, маскирующийся под супергеройский блокбастер”.
В одном из интервью исполнитель роли Сокола Энтони Маки назвал второй фильм о приключениях Капитана Америка “Мстители: часть ½”.
В сюжетах комиксов о Капитане Америка именно Наташа Романофф (Черная вдова) тренирует Зимнего Солдата и в итоге вступает с ним в романтические отношения.
В качестве мотоцикла Стива Роджерса в фильме задействована модель Harley-Davidson Street 750.
Майкл Б. Джордан проходил прослушивание на роль Сэма “Сокола” Уилсона. Позднее Джордан исполнил роль суперзлодея Эрика Киллмонгера в “Черной пантере” (2018).
Маска Наташи Романофф из “Первого мстителя: Другая война” создавалась на основе маски Красного Черепа (Иоганн Шмидт) из “Первого мстителя”. Таким образом авторы фильма подчеркнули сравнение нацистской организации ГИДРА и агентства Щ.И.Т.
В эпизодических ролях в фильме снялись люди, так или иначе связанные с вселенной Marvel: Эд Брубейкер, автор сюжетной арки Зимнего Солдата, играет ученого в лаборатории, где ставят эксперименты над его героем; сценарист и режиссер “Мстителей” Джосс Уидон появляется в сцене в Смитсоновском институте – его персонаж одет в футболку с символикой Капитана Америка; а создатель огромного количества персонажей Marvel Стэн Ли исполняет роль охранника в том же Смитсоновском институте.
После беспрецедентных событий, впервые собравших вместе команду Мстителей, Стив Роджерс, известный также как Капитан Америка, оказывается в Вашингтоне. Пути Мстителей разошлись, но Стив продолжает службу в агентстве Щ.И.Т., и одновременно - пытается приспособиться к жизни в современном мире. Вскоре Стив оказывается в центре событий, которые могут обернуться катастрофой мирового масштаба. Для того, чтобы разоблачить злодейский заговор, легендарный Капитан Америка объединяет силы с очаровательным супер-агентом Наташей Романофф по прозвищу Черная вдова. К ним присоединится и новый соратник, известный как Ястреб, однако, никто из них даже не подозревает, на что способен их новый противник.
Сюжет фильма, проще всего донести, через речетотив:
Наташа… Читать дальше…
Мега мега, Америкосы с пеленок пугают Гитлером-Гидрой-Сталиным, своих детей. Вот я… Читать дальше…