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Как украсть бриллиант
Love Punch
Как украсть бриллиант, 2013
2013 / Франция
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7.2
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
комедия
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О фильме
Разведенная пара решает вернуть себе пенсионные деньги, которые у них украли.
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7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2013
Премьера в России
6 ноября 2014
Премьера в мире
12 сентября 2013
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Прокатчик
Арена
Режиссер
Джоэл Хопкинс
В ролях
Эмма Томпсон
Пирс Броснан
Таппенс Мидлтон
Тимоти Сполл
Селия Имри
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма
Как украсть бриллиант
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Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют в ромкоме о Бернарде Шоу и его возлюбленной
Режиссером и сценаристом проекта стал Джоэл Хопкинс.
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3 ноября 2020 10:42
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