Смешанные, 2014

У Джима и Лоры за плечами неудавшиеся браки и несколько детей. Они отправляются на свидание, но оно завершается неудачно. Пара решает больше никогда не встречаться, но судьба уготовила им иное. Джим и Лора вместе с детьми случайно отправляются в одно и то же путешествие в Африку. Неожиданная встреча приготовила им немало сюрпризов. И вскоре пара поймет, что решение больше никогда не видеться было крайне опрометчивым.
После неудачного свидания вслепую мужчина и женщина оказываются застрявшими вместе на семейном курорте…
Добрая ,американская комедия ,Привет я Том)
Обожаю эти шуточки, этот юмор.
Я готова… Читать дальше…