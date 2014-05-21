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Смешанные, 2014

2014 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

У Джима и Лоры за плечами неудавшиеся браки и несколько детей. Они отправляются на свидание, но оно завершается неудачно. Пара решает больше никогда не встречаться, но судьба уготовила им иное. Джим и Лора вместе с детьми случайно отправляются в одно и то же путешествие в Африку. Неожиданная встреча приготовила им немало сюрпризов. И вскоре пара поймет, что решение больше никогда не видеться было крайне опрометчивым.

  • Это последний фильм, в котором снялась Алексис Аркетт. Актриса скончалась в возрасте 47 лет в 2016 году.
  • Американский актер и стендап-комик Кевин Нилон признался, что это его любимая лента.
  • В одном из эпизодов персонаж Адама Сэндлера дарит героине Дрю Бэрримор ромашки. В действительности они являются любимыми цветами актрисы. Также они были в свадебном букете другой ее героини – из картины «Певец на свадьбе».
  • В этой комедии Адам Сэндлер и Шакил О’Нил уже в четвертый раз появились вместе.
  • В конце ленты есть эпизод, где хористы, болельщики и игроки выстраивают на поле фигуру в виде африканского континента.
  • Имя дочери главного героя досталось ей случайно. Адам Сэндлер ужинал в ресторане барбекю, дочь владельца которого звали также. Актер попросил хозяина использовать имя в своем новом фильме.

После неудачного свидания вслепую мужчина и женщина оказываются застрявшими вместе на семейном курорте…

7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 2 июля 2014
Премьера онлайн 12 сентября 2014
Премьера в мире 21 мая 2014
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Фрэнк Корачи
Фрэнк Корачи
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Белла Торн
Белла Торн
Терри Крюс
Терри Крюс
Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Смешанные 9 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ольга Пономарева 20 февраля 2022, 19:28
Самый охриненый фильм который я могу смотреть много раз.
Добрая ,американская комедия ,Привет я Том)
Обожаю эти шуточки, этот юмор.
Я готова… Читать дальше…
Alessia 20 февраля 2016, 15:07
Фильм дебильный. Примитивная дурацкая американская комедия.
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