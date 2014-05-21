Смешанные, 2014

У Джима и Лоры за плечами неудавшиеся браки и несколько детей. Они отправляются на свидание, но оно завершается неудачно. Пара решает больше никогда не встречаться, но судьба уготовила им иное. Джим и Лора вместе с детьми случайно отправляются в одно и то же путешествие в Африку. Неожиданная встреча приготовила им немало сюрпризов. И вскоре пара поймет, что решение больше никогда не видеться было крайне опрометчивым.