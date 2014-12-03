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Исход: Цари и Боги Исход: Цари и Боги
Киноафиша Фильмы Исход: Цари и Боги
Exodus: Gods and Kings

Исход: Цари и Боги, 2014

2014 / Великобритания / США
6.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Эпичное кинополотно Ридли Скотта (“Бегущий по лезвию”, “Гладиатор”) рассказывает историю библейского пророка Моисея. С самого детства герой воспитывался вместе с сыном фараона Рамзесом как приемный принц. Спустя годы Моисею открылась правда о его происхождении: он потомок еврейского народа, египетских рабов, и за это должен быть изгнан из Египта.

После долгих скитаний по пустыне возмужавший Моисей возвращается в столицу, чтобы исполнить открытое ему Богом предназначение – освободить свой народ от оков рабства и отвести его к Земле Обетованной. Вопреки десяти казням, обрушившимся на Египет, Рамзес продолжает противостоять Моисею, и на пути у героя встанет не только войско названного брата, но и само Красное море.

Главные роли в картине исполнили Кристиан Бейл (Моисей), Джоэл Эдгертон (Рамзес II), Аарон Пол (Иешуа), Бен Кингсли (Нун) и Сигурни Уивер (Туйя). За операторскую работу отвечал Дариуш Вольски, работавший над франшизой “Пираты Карибского моря” и “Прометеем” того же Скотта, а музыку написал многократный номинант на премию “Оскар” и любимый кинокомпозитор Альмодовара Альберто Иглесиас.

  • Съемки фильма продлились 74 дня.
  • На роль Рамзеса рассматривали Оскара Айзека и Хавьера Бардема, но оба актера отклонили предложения сняться в “Исходе”. В итоге роль получил Джоэл Эдгертон: он узнал о своем утверждении из писем от поклонников, которые следили за онлайн-кастингом.
  • Для подготовки к своей роли Кристиан Бэйл прочел множество христианских и иудейских священных книг, смотрел фильмы на религиозную тематику и ходил в воскресную школу.
  • Фильм был запрещен к показу в Марокко, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах.
  • Бен Кингсли (Нун) сыграл Моисея в телевизионном фильме “Пророк Моисей: Вождь-освободитель” (1995).
  • Для Кристиана Бэйла “Исход” стал вторым фильмом с библейским сюжетом: ранее актер исполнил роль Иисуса Христа в картине “Мария, мать Иисуса” кинокомпании “Hallmark” (1999).
  • Поскольку создателям фильма не удалось получить права на прямое использование названия “Исход” («Exodus»), к заголовку пришлось добавить “Цари и Боги”.
  • В одном из кадров можно заметить Большого сфинкса Гизы, который является самой древней монументальной статуей в мире: Большой сфинкс был воздвигнут примерно за 1200 лет до предполагаемого рождения Моисея.
  • Кристиан Бэйл едва не лишился роли Моисея, так как его сочли полноватым: на момент кастинга Бэйл все еще боролся с лишним весом, набранным для съемок в “Афере по-американски” (2013).
  • В фильме есть сцена, в которой Рамзес говорит своему спящему сыну “Ты так сладко спишь, потому что знаешь, что тебя любят”. Эту же фразу произносит император Коммод у постели спящего племянника в фильме “Гладиатор” (2000).
  • Фильм посвящен памяти брата Ридли Скотта Тони, покончившего жизнь самоубийством в 2012 году.
  • В одном из интервью Ридли Скотт рассказал, что режиссерская версия фильма длилась 4 часа.
  • “Исход: Цари и Боги” стал одним из двух высокобюджетных фильмов о ветхозаветных событиях, которые вышли в 2014 году, – вторым был “Ной” Даррена Аронофски. Аронофски рассчитывал, что Кристиан Бэйл сыграет главную роль в “Ное”, но Бэйлу пришлось отказаться из-за конфликта в расписании съемок. В итоге роль Ноя досталась Расселу Кроу, одному из любимых актеров Ридли Скотта.
  • Ридли Скотт признавался, что его агностицизм сослужил ему хорошую службу при постановке библейской истории, поскольку режиссер должен был “убедить самого себя, что эта история “работает”.
  • Согласно некоторым толкованиям Библии, Моисею должно было быть более 80 лет на момент Исхода.
  • Часть сцен снималась в пустыне Табернас в Альмерии, Испания. Здесь же снимали “Клеопатру” (1963), “Царя царей” (1961), “Лоуренса Аравийского” (1962), “Индиану Джонса и последний крестовый поход” (1989), а также спагетти-вестерны Серджио Леоне.

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении еврейского народа из египетского плена. Моисей появился на свет в те времена, когда фараон приказал убивать всех новорожденных мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти его, мать положила малыша в корзину из тростника и отправила вниз по Нилу. Ребенка нашла дочь фараона, которая усыновила его и растила рядом с Рамзесом — будущим фараоном. Много лет спустя, став мужчиной, Моисей бежит из Египта, а затем возвращается туда по велению Господа, чтобы избавить свой народ от оков рабства…

6.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 декабря 2014
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 3 декабря 2014
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Аарон Пол
Аарон Пол
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Исход: Цари и Боги 11 постеров
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Наша рецензия
Со времен «Дуэлянтов» и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт проделал знаменательный путь, к концу которого его, так сказать, художественное сознание превратилось в филиал «Макдоналдс». «Исход» – это фильм, снятый режиссером, чье сердце представляет собою хот-дог, мозг начинен картошкой фри (кинокомпанию Scott Free уже можно смело переименовывать в Scott Fries), а по венам циркулирует кока-кола. Соответственно, в новейшем прочтении исторической старины МакБиблия встречает МакЕгипет, причем,…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:10
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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