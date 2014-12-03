Исход: Цари и Боги, 2014

Эпичное кинополотно Ридли Скотта (“Бегущий по лезвию”, “Гладиатор”) рассказывает историю библейского пророка Моисея. С самого детства герой воспитывался вместе с сыном фараона Рамзесом как приемный принц. Спустя годы Моисею открылась правда о его происхождении: он потомок еврейского народа, египетских рабов, и за это должен быть изгнан из Египта.

После долгих скитаний по пустыне возмужавший Моисей возвращается в столицу, чтобы исполнить открытое ему Богом предназначение – освободить свой народ от оков рабства и отвести его к Земле Обетованной. Вопреки десяти казням, обрушившимся на Египет, Рамзес продолжает противостоять Моисею, и на пути у героя встанет не только войско названного брата, но и само Красное море.

Главные роли в картине исполнили Кристиан Бейл (Моисей), Джоэл Эдгертон (Рамзес II), Аарон Пол (Иешуа), Бен Кингсли (Нун) и Сигурни Уивер (Туйя). За операторскую работу отвечал Дариуш Вольски, работавший над франшизой “Пираты Карибского моря” и “Прометеем” того же Скотта, а музыку написал многократный номинант на премию “Оскар” и любимый кинокомпозитор Альмодовара Альберто Иглесиас.