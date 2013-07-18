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Metegol

Суперкоманда, 2013

2013 / Испания / Аргентина / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Город Амадео вот-вот должны снести. У него есть только один шанс на спасение родного дома – победа над своим заклятым врагом Эйсом. Тот возглавляет крупнейшую футбольную команду. Амадео тоже обожает футбол, но – настольный. Чтобы победить в матче с лучшими игроками, ему нужна собственная сборная. Но где взять хороших футболистов? Помощь окажут те, от кого ее меньше всего ждут. Ожившие игроки настольного футбола помогут другу выиграть сложнейшую игру.

  • В США премьеру ленты несколько раз переносили, а затем и вовсе сняли с проката. Она вышла сразу на DVD.
  • Эпизод, в котором майор покидает здание мэрии на вертолете, является отсылкой к реальным событиям. В конце декабря 2001 года здание президентского дворца в Аргентине окружили толпы недовольных жителей. Они вынудили действующего президента Де ла Руа уйти в отставку. При этом он покидал окруженное здание на вертолете.
  • В одной из сцен Джейк спрашивает священника, есть ли у него пара бутс. В оригинальном языке эта фраза звучит идентично термину «paraclete», который означает святой дух.
  • Мультфильм снимали при поддержке телеканалов нескольких стран – Испании, США, Аргентины. В общей сложности они затратили на производство 22 млн. долларов.

Чтобы спасти родной город от сноса и не потерять лица в глазах любимой, Амадео вынужден сразиться со своим заклятым врагом Эйсом на спортивном поле. Но как победить лучшую футбольную команду в мире, если ты умеешь играть только в настольный футбол? Конечно, с большой помощью суперкоманды оживших маленьких игроков! Не пасуй перед трудностями! Забей… и выиграй!

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 2 января 2014
Премьера в мире 18 июля 2013
Возраст 0+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Хуан Хосе Кампанелья
Хуан Хосе Кампанелья
В ролях
Хуан Хосе Кампанелья
Хуан Хосе Кампанелья
Диего Рамос
Пабло Раго
Эксел Кушеватски
Лусия Масьель
Все актеры и съемочная группа
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Суперкоманда
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