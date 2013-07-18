Суперкоманда, 2013

Город Амадео вот-вот должны снести. У него есть только один шанс на спасение родного дома – победа над своим заклятым врагом Эйсом. Тот возглавляет крупнейшую футбольную команду. Амадео тоже обожает футбол, но – настольный. Чтобы победить в матче с лучшими игроками, ему нужна собственная сборная. Но где взять хороших футболистов? Помощь окажут те, от кого ее меньше всего ждут. Ожившие игроки настольного футбола помогут другу выиграть сложнейшую игру.