Суперкоманда, 2013

Город Амадео вот-вот должны снести. У него есть только один шанс на спасение родного дома – победа над своим заклятым врагом Эйсом. Тот возглавляет крупнейшую футбольную команду. Амадео тоже обожает футбол, но – настольный. Чтобы победить в матче с лучшими игроками, ему нужна собственная сборная. Но где взять хороших футболистов? Помощь окажут те, от кого ее меньше всего ждут. Ожившие игроки настольного футбола помогут другу выиграть сложнейшую игру.
Чтобы спасти родной город от сноса и не потерять лица в глазах любимой, Амадео вынужден сразиться со своим заклятым врагом Эйсом на спортивном поле. Но как победить лучшую футбольную команду в мире, если ты умеешь играть только в настольный футбол? Конечно, с большой помощью суперкоманды оживших маленьких игроков! Не пасуй перед трудностями! Забей… и выиграй!