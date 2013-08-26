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Секретный эксперимент Секретный эксперимент
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The Banshee Chapter

Секретный эксперимент, 2013

2013 / Германия / США
4.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о молодой журналистке Анне, которая исследует пропажу своей подруги. Ранее она случайно проглотила незадокументированное исследовательское химическое вещество, испытанное на гражданских лицах в ходе экспериментов ЦРУ MK-Ultra. Лабиринт улик приводит Анну в тревожный мир секретных химических испытаний, необъяснимых радиопередач и изуродованных человеческих существ, скрывающихся в темноте ночи. Анна сделает все, чтобы раскрыть причину исчезновения ее подруги, но, к ее ужасу, кровожадные сущности уже идут за ней. 

  • Фильм является вольной экранизацией рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта «Из глубин мироздания», повествующего об ученом, безответственный эксперимент которого открывает портал в другое измерение, впуская на Землю злобных чудовищ. 
  • Архивные кадры с участием президента Билла Клинтона, показанные в первые несколько минут фильма, на самом деле связаны с извинениями за аналогичный проект: The Tuskegee Experiments. Это печально известное клиническое исследование, проведенным между 1932 и 1972 годами Службой общественного здравоохранения США для изучения естественного развития сифилиса у темнокожих жителей Алабамы. 
  • Режиссером должен был стать Кристофер Нолан, но он выбрал «Интерстеллар». 
     

Молодая журналистка Энн расследует случай бесследного исчезновения своего друга, с которым вместе они учились в университете. В его доме Энн находит запись, которую приятель сделал на камеру, и в которой рассказывает, что занимался изучением одного из секретных правительственных экспериментов по разработке сыворотки, способной изменять сознание людей. Сыворотка изготавливалась из мозга умерших, результаты экспериментов были засекречены, программа свернута. Ужасная правда заключается в том, что пропавший журналист в ходе своего расследования получил доступ к документам и химической формуле сыворотки и решил принять ее сам, после чего исчез. Энн пытается разобраться в сути правительственного эксперимента и найти его участников, чтобы разобраться в том, что же произошло с ее другом. В ходе ее расследования всплывает правда настолько страшная, что лучше бы Энн было ее не знать.

4.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 февраля 2014
Премьера в мире 26 августа 2013
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Блэр Эриксон
В ролях
Катя Винтер
Катя Винтер
Тед Левайн
Тед Левайн
Майкл МакМиллиан
Моник Канделария
Дженни Гэбриэлль
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Секретный эксперимент 2 постера
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Секретный эксперимент
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