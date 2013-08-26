Секретный эксперимент, 2013

Молодая журналистка Энн расследует случай бесследного исчезновения своего друга, с которым вместе они учились в университете. В его доме Энн находит запись, которую приятель сделал на камеру, и в которой рассказывает, что занимался изучением одного из секретных правительственных экспериментов по разработке сыворотки, способной изменять сознание людей. Сыворотка изготавливалась из мозга умерших, результаты экспериментов были засекречены, программа свернута. Ужасная правда заключается в том, что пропавший журналист в ходе своего расследования получил доступ к документам и химической формуле сыворотки и решил принять ее сам, после чего исчез. Энн пытается разобраться в сути правительственного эксперимента и найти его участников, чтобы разобраться в том, что же произошло с ее другом. В ходе ее расследования всплывает правда настолько страшная, что лучше бы Энн было ее не знать.