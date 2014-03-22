Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
5.9
Киноафиша
Фильмы
Hay Days
5.9
Hay Days
, 2014
Hay Days
США / мюзикл, комедия / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.9
В ролях
Стивен Дин Дэвис
Tiny Small
Бо Филлипс
Pancakes
Лэнс Линдаль
Randy Cool
Девин Деррик
Daddy Porter
Якус Уайт
Zippo
Кевин Поллард
Robert
Бренда Уайтхед
Fanny Rae
Дастин Уилсон
Luke the Drifter
Credere Joseph
Night Train
LaTasha Hartley
Dotty Rae
Режиссер
Лэнс Линдаль
Сценарист
Лэнс Линдаль
Композитор
Pete Kneser
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
22 марта 2014
Дата выхода
22 марта 2014
Россия
12+
22 марта 2014
Казахстан
22 марта 2014
Украина
Производство
BoneyPuppy Film, BoneyPuppy, God's Plan Productions
Другие названия
Hay Days
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Старый орел
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Коробка со старыми зарядками больше не пылится без дела — придумала им 3 крутых применения и даже подзаработала
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667