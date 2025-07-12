Режиссер «28 лет спустя» снял свой «Интерстеллар» раньше Нолана: запустил Капитана Америку и Оппенгеймера на Солнце

До того как Кристофер Нолан построил свою гравитационную поэму «Интерстеллар», режиссёр «На игле» и «28 дней спустя» (недавно вышло продолжение «28 лет спустя») Дэнни Бойл уже снял нечто столь же амбициозное и философское — «Пекло» (2007).

На первый взгляд — это просто фантастический триллер о миссии к умирающему Солнцу. Но если всмотреться внимательнее, окажется, что перед нами одна из самых сильных рефлексий на тему самоотречения, долга и хрупкости разума.

О чем фильм

В экипаже — Киллиан Мёрфи, до «Опенгеймера» и Томми Шелби, и Крис Эванс, до звания Капитана Америки. Их герои — астронавты, севшие на последний корабль с бомбой, которая должна перезапустить газового гиганта и спасти человечество.

Только один шанс, только одна космическая миссия и всё на фоне ослепительного света, от которого медленно сходят с ума. Где-то здесь рождается страх, схожий с тем, что испытывали герой Мэтта Дэймона в фильме Нолана, но вместо замерзшей ледяной планеты соседство с Солнцем.

Чем примечательно «Пекло»

Фильм начинается как твёрдая научная фантастика, но к середине превращается в тревожный психологический кошмар. Тем не менее именно в этом сплаве жанров кроется его сила: «Пекло» балансирует между холодной рациональностью и солнечной поэзией, создавая уникальное ощущение судьбоносной миссии.

Это не копия «Интерстеллара» — это его духовный предшественник. Снятый за семь лет до выхода хита Нолана, «Пекло» заслуживает возвращения в разговор о лучших фильмах десятилетия.

«Проплакал целый час»: почему Шаламе не сдержал эмоций после просмотра «Интерстеллара» — дело не в сюжете.