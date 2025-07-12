Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Режиссер «28 лет спустя» снял свой «Интерстеллар» раньше Нолана: запустил Капитана Америку и Оппенгеймера на Солнце

Режиссер «28 лет спустя» снял свой «Интерстеллар» раньше Нолана: запустил Капитана Америку и Оппенгеймера на Солнце

12 июля 2025 19:34
Режиссер «28 лет спустя» снял свой «Интерстеллар» раньше Нолана: запустил Капитана Америку и Оппенгеймера на Солнце

И это было гениально.

До того как Кристофер Нолан построил свою гравитационную поэму «Интерстеллар», режиссёр «На игле» и «28 дней спустя» (недавно вышло продолжение «28 лет спустя») Дэнни Бойл уже снял нечто столь же амбициозное и философское — «Пекло» (2007).

На первый взгляд — это просто фантастический триллер о миссии к умирающему Солнцу. Но если всмотреться внимательнее, окажется, что перед нами одна из самых сильных рефлексий на тему самоотречения, долга и хрупкости разума.

Режиссер «28 лет спустя» снял свой «Интерстеллар» раньше Нолана: запустил Капитана Америку и Оппенгеймера на Солнце

О чем фильм

В экипаже — Киллиан Мёрфи, до «Опенгеймера» и Томми Шелби, и Крис Эванс, до звания Капитана Америки. Их герои — астронавты, севшие на последний корабль с бомбой, которая должна перезапустить газового гиганта и спасти человечество.

Режиссер «28 лет спустя» снял свой «Интерстеллар» раньше Нолана: запустил Капитана Америку и Оппенгеймера на Солнце

Только один шанс, только одна космическая миссия и всё на фоне ослепительного света, от которого медленно сходят с ума. Где-то здесь рождается страх, схожий с тем, что испытывали герой Мэтта Дэймона в фильме Нолана, но вместо замерзшей ледяной планеты соседство с Солнцем.

Режиссер «28 лет спустя» снял свой «Интерстеллар» раньше Нолана: запустил Капитана Америку и Оппенгеймера на Солнце

Чем примечательно «Пекло»

Фильм начинается как твёрдая научная фантастика, но к середине превращается в тревожный психологический кошмар. Тем не менее именно в этом сплаве жанров кроется его сила: «Пекло» балансирует между холодной рациональностью и солнечной поэзией, создавая уникальное ощущение судьбоносной миссии.Режиссер «28 лет спустя» снял свой «Интерстеллар» раньше Нолана: запустил Капитана Америку и Оппенгеймера на Солнце

Это не копия «Интерстеллара» — это его духовный предшественник. Снятый за семь лет до выхода хита Нолана, «Пекло» заслуживает возвращения в разговор о лучших фильмах десятилетия.

«Проплакал целый час»: почему Шаламе не сдержал эмоций после просмотра «Интерстеллара» — дело не в сюжете.

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014), «Оппенгеймер» (2023), «Пекло» (2007)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Это была судьба: фильмы, после которых неизвестные актеры стали настоящими звездами Это была судьба: фильмы, после которых неизвестные актеры стали настоящими звездами Читать дальше 19 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит «Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Читать дальше 21 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше