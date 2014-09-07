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Нед Райфл
Ned Rifle
Нед Райфл, 2015
2015 / США
Трейлер
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
драма
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6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2015
Премьера в России
7 сентября 2014
Премьера онлайн
1 апреля 2015
Премьера в мире
7 сентября 2014
Возраст
16+
Режиссер
Хэл Хартли
В ролях
Паркер Поузи
Обри Плаза
Роберт Джон Берк
Мартин Донован
Ллойд Кауфман
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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