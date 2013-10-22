Несносный дед, 2013

86-летний старикан по имени Ирвинг Зисман – он же наш старый знакомый Джонни Ноксвилл из «Чудаков» в пластическом гриме - путешествует по Америке с необычным компаньоном – восьмилетним «внуком» Билли.

По дороге заводной дедушка знакомит впечатлительного Билли с людьми, местами и ситуациями, которые вряд ли укладываются в рамки привычных представлений о воспитании. Парочка столкнется со стриптизерами, разъяренными участниками помпезного детского конкурса красоты и их не менее злыми мамашами, скорбящими посетителями панихиды, завсегдатаями бара для байкеров и другими ничего не подозревающими гражданами США.

Реальные люди, реальные ситуации и… реальная смеховая истерика!