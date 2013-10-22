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Несносный дед Несносный дед
Киноафиша Фильмы Несносный дед
Jackass Presents: Bad Grandpa

Несносный дед, 2013

2013 / США
6.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Полуторачасовой пранк от Джонни Ноксвила — одного из создателей безбашенного шоу “Чудаки”. Ирвинг Зисман — якобы 86-летний старик, который везет своего восьмилетнего внука Билли через всю Америку, чтобы отдать его на воспитание отцу, ведь мать мальчика угодила в тюрьму, а бабушка, жена Ирвинга, скончалась. По пути Билли предстоит узнать много нового, ведь его дед — любитель жестоких розыгрышей и совершенно несносный тип. 

  • Джаррод Бром, один из продюсеров фильма, спросил свою будущую жену, позволит ли она съемочной группе устроить розыгрыш на их свадьбе, такой, чтобы никто из друзей и родственников не знал, что происходит. Она согласилась, выдвинув два условия: это не должно повлиять на саму церемонию и это не должно как-либо испортить ее платье. 
  • Первый фильм “Чудаков”, выдвинутый на “Оскар” — фильм получил номинацию в категории “Лучший грим”. 
  • Нанесение грима старика на лицо Джонни Ноксвилла занимало три часа. 
  • В фильме была сцена, где Ирвинг и Билли посещают могилу покойного члена “Чудаков” Райана Данна, но в конечном итоге ее было решено вырезать, поскольку она придавала фильму слишком мрачный тон. Райан Данн упоминается в титрах. 
  • Джонни Ноксвилл с самого начала видел в роли внука актера Джексона Николла, поскольку ему понравилось работать с ним в фильме “Коротышка”.

86-летний старикан по имени Ирвинг Зисман – он же наш старый знакомый Джонни Ноксвилл из «Чудаков» в пластическом гриме - путешествует по Америке с необычным компаньоном – восьмилетним «внуком» Билли.

По дороге заводной дедушка знакомит впечатлительного Билли с людьми, местами и ситуациями, которые вряд ли укладываются в рамки привычных представлений о воспитании. Парочка столкнется со стриптизерами, разъяренными участниками помпезного детского конкурса красоты и их не менее злыми мамашами, скорбящими посетителями панихиды, завсегдатаями бара для байкеров и другими ничего не подозревающими гражданами США.

Реальные люди, реальные ситуации и… реальная смеховая истерика!

6.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 23 января 2014
Премьера в мире 22 октября 2013
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джефф Треймейн
В ролях
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Джексон Николл
Грег Харрис
Джорджина Кэйтс
Камбер Хейлик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Несносный дед 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Да уж, фильмец мягко говоря слабый... Джонни не туда свернул. Чудвки это его, но уже возраст чудить как раньше видимо не позволяет. Здесь… Читать дальше…
Ильнарминатор 2 апреля 2015, 12:51
Тупой американский фильм с такими же приколами....Не тратьте деньги зря...Не вздумайте с девушкой придти...3 пары не просидели и 20… Читать дальше…
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33 голоса
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Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный международный трейлер
Дублированный международный трейлер
промо-ролик 3: Кровать
Промо-ролик 3: Кровать
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