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Сердце врага
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Сердце врага, 2014

2014 / Россия
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О фильме

В годы второй мировой войны Эрик Линдт, с детства мечтавший о небе, становится летчиком — истребителем. Влюбленный в небо, преданный своему Отечеству он, с одной стороны, бесстрашно сражается, выполняет свой воинский долг, а с другой — пытается сохранить в себе способность любить и сопереживать людям.

История целой страны, как в капле воды, отражается в жизни трех молодых людей из Германии, которая с равной вероятностью могла иметь место и в СССР. Наблюдая, как складывается их жизнь, становятся понятно, какова сила влияния тоталитарного режима на судьбы людей.

Но также очевидно, что во многом, герой лишь "проявляет" то, что уже заложено в человеке, как то: способность отстаивать свои принципы или приспосабливаться к обстоятельствам и плыть по течению, определенные моральные ценности, представление о чести и достоинстве.

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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 22 июня 2014
Премьера в мире 22 июня 2014
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Бюджет $4 000 000
Режиссер
Александр Высоковский
Александр Высоковский
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Маркус Кунце
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Николай Козак
Николай Козак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сердце врага 1 постер
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