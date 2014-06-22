Сердце врага, 2014

В годы второй мировой войны Эрик Линдт, с детства мечтавший о небе, становится летчиком — истребителем. Влюбленный в небо, преданный своему Отечеству он, с одной стороны, бесстрашно сражается, выполняет свой воинский долг, а с другой — пытается сохранить в себе способность любить и сопереживать людям.

История целой страны, как в капле воды, отражается в жизни трех молодых людей из Германии, которая с равной вероятностью могла иметь место и в СССР. Наблюдая, как складывается их жизнь, становятся понятно, какова сила влияния тоталитарного режима на судьбы людей.

Но также очевидно, что во многом, герой лишь "проявляет" то, что уже заложено в человеке, как то: способность отстаивать свои принципы или приспосабливаться к обстоятельствам и плыть по течению, определенные моральные ценности, представление о чести и достоинстве.