Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Юра дворник"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Внешнее сходство
The Lookalike
Внешнее сходство, 2014
2014 / США
Трейлер
5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
триллер
криминал
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2014
Премьера в России
11 июля 2014
Премьера в мире
11 июля 2014
Возраст
18+
Режиссер
Ричард Грэй
В ролях
Джастин Лонг
Джон Корбетт
Гиллиан Джейкобс
Скотти Томпсон
Джина Гершон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Сахарная гора
(2016)
5.4
Все святые
(2017)
6.076923
Власть страха
(1999)
7.857143
Дом Версаче
(2013)
6.7
Поездка вслепую
(2011)
5.3
Первобытный страх
(1996)
7.909091
Воскрешение Каина
(1992)
6.076923
Падре
(2018)
6.181818
Необъяснимое
(2017)
5.2727275
Фотограф
(2016)
6.0666666
Пробуждённая
(2013)
3.9
Афера
(2003)
6.076923
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Международный трейлер
Трейлер
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Юра дворник
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, драма
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Синистер. Начало
Отзывы
2023, США, ужасы
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»