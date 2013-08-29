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Under the Skin

Побудь в моей шкуре, 2013

2013 / Великобритания
5.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Инопланетное создание, принявшее облик земной женщины, встречается с одинокими земными мужчинами, завлекает в свое жилище и отдает на корм собратьям. Но существование в образе человека меняет инопланетянку: люди все больше интересуют ее…

  • На создание фильма ушло почти 10 лет, и один из первых набросков сценария включал шотландскую супружескую пару — она и была замаскированным инопланетянином. Брэд Питт должен был сыграть половину пары.
  •  Мужчины, заманиваемые в фургон — не актеры. Режиссер Джонатан Глейзер установил скрытые камеры в фургоне и только потом сообщил этим людям, что они снимаются в кино.
  • Впервые Скарлетт Йоханссон снялась в фильме полностью обнаженной. В августе 2014 г. специализированный сайт Мистер Скин поместил эти эпизоды на 1 место в их рейтинге «150 лучших обнаженных сцен со знаменитостями всех времен».
  • Режиссер не хотел использовать грим для мужчины с нейрофиброматозом. Адам Пирсон был выбран после того, как производственная группа связалась с благотворительной организацией Changing Faces, поддерживающей людей с обезображиванием лиц. Его идеи о том, как героиня может соблазнить такого человека, попали в сценарий. Пирсон сломал ногу, когда его сбило такси по пути на прослушивание на роль. Глейзер прослушал его в больнице и дал ему работу.

Скарлетт Йоханссон – инопланетянка, принявшая форму умопомрачительно привлекательной земной женщины, которая использует главное оружие – всесокрушающую сексуальность, чтобы охотиться на местное население. Она смертельно эффектна, но со временем в ней крепнет привязанность ко всему земному и отчуждение к собственному виду.

5.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 24 апреля 2014
Премьера онлайн 22 декабря 2020
Премьера в мире 29 августа 2013
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Джонатан Глэйзер
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Джереми МакУильямс
Антония Кэмпбелл-Хьюджес
Майкл Морлэнд
Майкл Морлэнд
Линси Тейлор Маккэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Побудь в моей шкуре 3 постера
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Побудь в моей шкуре смотреть онлайн

Побудь в моей шкуре
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 16 февраля 2016, 02:24
посмотрел...тк дремучий арт-хаус, буду исходить из оценки понравилось-не понравилось...
второго больше, чем первого, и хорошо, что в кино не… Читать дальше…
fanbunga 16 февраля 2016, 02:28
Ответ на сообщение Bagenov Ura от 10/08/2014 - 09:21:35
Почему инопланетяне обязательно бездушные? какая-то душа, думается, у них есть всё… Читать дальше…
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саундтрек фильма Побудь в моей шкуре
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