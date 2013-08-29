Побудь в моей шкуре, 2013

Инопланетное создание, принявшее облик земной женщины, встречается с одинокими земными мужчинами, завлекает в свое жилище и отдает на корм собратьям. Но существование в образе человека меняет инопланетянку: люди все больше интересуют ее…
Скарлетт Йоханссон – инопланетянка, принявшая форму умопомрачительно привлекательной земной женщины, которая использует главное оружие – всесокрушающую сексуальность, чтобы охотиться на местное население. Она смертельно эффектна, но со временем в ней крепнет привязанность ко всему земному и отчуждение к собственному виду.
второго больше, чем первого, и хорошо, что в кино не… Читать дальше…
Почему инопланетяне обязательно бездушные? какая-то душа, думается, у них есть всё… Читать дальше…