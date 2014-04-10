Катя и Андрей, успешный молодой банкир, прилетают на Мальту на отдых. В дайвинг-центре они случайно встречают Макса — профессионального дайвера, тайком занимающегося черной археологией, и, по совместительству, бывшего возлюбленного Кати.

Во время одного из погружений Катя находит фрагмент спасательного жилета с номером немецкой подлодки времен Второй мировой. Девушка выясняет, что в 1942 году у мальтийского ордена рыцарей-госпитальеров была похищена коллекция уникальных древнеегипетских реликвий, которая должна была быть доставлена в Германию именно на подлодке. Однако ценный груз туда в итоге не прибыл.

Рассудив, что подводная лодка с сокровищами, скорее всего, лежит на дне у берегов Мальты, троица начинает ее поиски, ввязываясь в череду опасных авантюр, в том числе и подводных. А отношения между искателями приключений все больше напоминают любовный треугольник…