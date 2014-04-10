Накануне свадьбы бизнесмен Андрей и его невеста Катя решают отдохнуть на Мальте. В дайвинг-центре они неожиданно сталкиваются с бывшим парнем Кати – черным копателем Максом – и продолжают отпуск уже втроем. Во время погружения на глубину Катя находит фрагмент спасательного жилета, на котором указан номер подлодки времен Второй мировой. Вскоре герои узнают, что в 1942 году немцы пытались вывезти с острова старинные артефакты, стоящие баснословных денег. Но, судя по всему, ценный груз остался на дне океана. Авантюрная троица решает во что бы то ни стало заполучить сокровища...
Катя и Андрей, успешный молодой банкир, прилетают на Мальту на отдых. В дайвинг-центре они случайно встречают Макса — профессионального дайвера, тайком занимающегося черной археологией, и, по совместительству, бывшего возлюбленного Кати.
Во время одного из погружений Катя находит фрагмент спасательного жилета с номером немецкой подлодки времен Второй мировой. Девушка выясняет, что в 1942 году у мальтийского ордена рыцарей-госпитальеров была похищена коллекция уникальных древнеегипетских реликвий, которая должна была быть доставлена в Германию именно на подлодке. Однако ценный груз туда в итоге не прибыл.
Рассудив, что подводная лодка с сокровищами, скорее всего, лежит на дне у берегов Мальты, троица начинает ее поиски, ввязываясь в череду опасных авантюр, в том числе и подводных. А отношения между искателями приключений все больше напоминают любовный треугольник…
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