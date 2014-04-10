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Постер фильма Авантюристы
Постер фильма Авантюристы
Рейтинги
4.8 Рейтинг IMDb: 4.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Авантюристы

Авантюристы

Avantyuristy 18+
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О фильме

Накануне свадьбы бизнесмен Андрей и его невеста Катя решают отдохнуть на Мальте. В дайвинг-центре они неожиданно сталкиваются с бывшим парнем Кати – черным копателем Максом – и продолжают отпуск уже втроем. Во время погружения на глубину Катя находит фрагмент спасательного жилета, на котором указан номер подлодки времен Второй мировой. Вскоре герои узнают, что в 1942 году немцы пытались вывезти с острова старинные артефакты, стоящие баснословных денег. Но, судя по всему, ценный груз остался на дне океана. Авантюрная троица решает во что бы то ни стало заполучить сокровища...

  • Во время подготовки к роли Светлана Ходченкова брала уроки дайвинга. Она прибыла на Мальту раньше коллег, чтобы освоить плавание под водой.
  • В отличие от Светланы, Константину Хабенскому готовиться к погружению в морские глубины не пришлось – актер уже много лет профессионально занимается дайвингом.
  • В среднем в течение одного съемочного дня Константин Хабенский погружался под воду с аквалангом 7-10 раз.
  • Съемочная группа не раз рисковала жизнью. Так, однажды во время съемок на судне начался шторм. Команде фильма пришлось вызывать подмогу, чтобы вернуться на берег. 
  • Сокровища, которые нашли герои, представляют собой копии реально существующих артефактов.

Катя и Андрей, успешный молодой банкир, прилетают на Мальту на отдых. В дайвинг-центре они случайно встречают Макса — профессионального дайвера, тайком занимающегося черной археологией, и, по совместительству, бывшего возлюбленного Кати.

Во время одного из погружений Катя находит фрагмент спасательного жилета с номером немецкой подлодки времен Второй мировой. Девушка выясняет, что в 1942 году у мальтийского ордена рыцарей-госпитальеров была похищена коллекция уникальных древнеегипетских реликвий, которая должна была быть доставлена в Германию именно на подлодке. Однако ценный груз туда в итоге не прибыл.

Рассудив, что подводная лодка с сокровищами, скорее всего, лежит на дне у берегов Мальты, троица начинает ее поиски, ввязываясь в череду опасных авантюр, в том числе и подводных. А отношения между искателями приключений все больше напоминают любовный треугольник…

Авантюристы - трейлер 1
Авантюристы  трейлер 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 10 апреля 2014
Дата выхода
10 апреля 2014 Россия Двадцатый Век Фокс, A Company 12+
10 апреля 2014 Беларусь
2 мая 2014 Вьетнам
10 апреля 2014 Казахстан
18 апреля 2014 Латвия
10 апреля 2014 Украина
9 мая 2014 Эстония
MPAA PG-13
Бюджет 110 000 000 RUR
Сборы в мире $1 632 301
Производство AQ Films, Non-Stop Productions
Другие названия
Avantyuristy, Avantūristi, Cuôc Phiêu Luu, The Adventurers, Авантюристы
Режиссер
Константин Буслов
Константин Буслов
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Денис Шведов
Денис Шведов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.8
Оцените 12 голосов
4.1 IMDb
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Авантюристы

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Авантюристы - трейлер 1
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Авантюристы - первые 2 минуты
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