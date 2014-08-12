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Легкие деньги, 2014

2014 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Том и Анна — молодая семейная пара, которая с трудом сводит концы с концами: заработанных денег едва хватает на все необходимые расходы. Однажды они находят в квартире убитого соседа сумку с огромной суммой денег. Об их находке никому неизвестно, но деньги, которые могут изменить их жизнь к лучшему, оказываются “грязными” — вскоре появляются бандиты, которые намерены вернуть украденное и подозревают тех, кто обнаружил тело.

  • У Джеймса Франко и Кейт Хадсон день рождения в один и тот же день, но с разницей в год. 
  • Главная роль предлагалась Джессике Честейн, но актриса не смогла принять участие в фильме из-за занятости. 
  • Одним из продюсеров фильма является Тоби Магуайр, который вместе с Джеймсом Франко снимался во франшизе “Человек-паук” в период с 2002 по 2007 год.
  • Оригинальное название фильма —  “Хорошие люди”. Слух о том, что за Фрэнсис Макдорманд была закреплена главная роль в этом фильме, является ошибочным —  актриса должна была сниматься в другой картине, основанной на бродвейской пьесе 2011 года “Хорошие люди”. 
  • Дом, в котором жили герои, — это реальный дом, расположенный на Ричмонд Уэй, Шепердс-Буш, Лондон. 
  • На исходе первого часа фильма можно заметить, что во время одного из диалогов главных героев движения их губ не совпадают со звучащей речью. 

Том и Анна обыкновенная семейная пара. Работа, дом, долги по кредитам. Но ситуация меняется. Владелец их квартиры, живший этажом ниже, внезапно умирает, и супруги находят у него сумку с деньгами. 370 000 долларов, о которых, похоже, никто не знает. Жизнь Том и Анны может измениться в одночасье, но есть одна проблема. Эти деньги принадлежат бандитам, которые хотят их найти.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 27 ноября 2014
Премьера в мире 12 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Генрик Рубен Генц
Генрик Рубен Генц
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Анна Фрил
Анна Фрил
Омар Си
Омар Си
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Легкие деньги 6 постеров
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Легкие деньги

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