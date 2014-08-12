Легкие деньги, 2014

Том и Анна — молодая семейная пара, которая с трудом сводит концы с концами: заработанных денег едва хватает на все необходимые расходы. Однажды они находят в квартире убитого соседа сумку с огромной суммой денег. Об их находке никому неизвестно, но деньги, которые могут изменить их жизнь к лучшему, оказываются “грязными” — вскоре появляются бандиты, которые намерены вернуть украденное и подозревают тех, кто обнаружил тело.