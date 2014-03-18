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4.4

Неизвестные авторы

, 2014
Authors Anonymous
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Неизвестные авторы
4.4
Неизвестные авторы - Трейлер
Неизвестные авторы  Трейлер

О фильме

После того, как дисфункциональная группа непубликуемых писателей с девизом «все за одного» приняли в свои ряды Ханну Ринальди, последнее, чего они ожидали, что в одночасье она станет успешной — но именно это они и получили. В то время как ее карьера стремительно развивается, ее эксцентричные и завистливые коллеги начинают борьбу и ищут свои собственные пути к тому, чтобы быть опубликованными, знаменитыми и богатыми…

В ролях

Кейли Куоко
Кейли Куоко
Hannah Rinaldi
Триша Хелфер
Триша Хелфер
Sigrid Hagenguth
Тери Поло
Тери Поло
Colette Mooney
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
David Kelleher
Джонатан Беннетт
Джонатан Беннетт
William Bruce
Крис Клейн
Henry Obert
Дилан Уолш
Дилан Уолш
Alan Mooney
Дэннис Фарина
Дэннис Фарина
John K. Butzin
Шарлин Амойя
Шарлин Амойя
Eudora
Дэниэл Риордан
Richard Brodwell
Меган Фэй
Меган Фэй
Maureen
Режиссер Элли Каннер
Сценарист David Congalton
Композитор Джефф Кардони
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 18 марта 2014
Дата выхода
18 марта 2014 Россия 12+
18 марта 2014 Казахстан
18 апреля 2014 Канада 14A
18 апреля 2014 США
18 марта 2014 Украина
MPAA PG-13
Производство Bull Market Entertainment, EKZ Productions, Lainie Productions
Другие названия
Authors Anonymous, Anonim alkotók klubja, Anonim Yazarlar, Book of Love - Ein Bestseller zum Verlieben, Nhà Văn Không Tên Tuổi, Scribble, Анонимни автори, Неизвестные авторы, Book of Love, 作女无颜

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 13 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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