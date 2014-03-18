После того, как дисфункциональная группа непубликуемых писателей с девизом «все за одного» приняли в свои ряды Ханну Ринальди, последнее, чего они ожидали, что в одночасье она станет успешной — но именно это они и получили. В то время как ее карьера стремительно развивается, ее эксцентричные и завистливые коллеги начинают борьбу и ищут свои собственные пути к тому, чтобы быть опубликованными, знаменитыми и богатыми…