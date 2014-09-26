Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Первый документальный фильм о таком революционном явлении, как краудфандинг, явлении, ставшим, пожалуй, самым значимым социальным прорывом последних десятилетий. Герои фильма - три независимых художника. Они обращаются к массам, чтобы изменить свою жизнь раз и навсегда. Да и собственно сам фильм был снят на народные деньги. В нем поучаствовало 586 людей из 24 стран.
|26 сентября 2014
|Россия
|16+
|24 сентября 2015
|Германия
|26 сентября 2014
|Казахстан
|26 сентября 2014
|Украина