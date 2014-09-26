Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Краудфандинг: революция
1 постер
Киноафиша Фильмы Краудфандинг: революция

Краудфандинг: революция

Capital C 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Первый документальный фильм о таком революционном явлении, как краудфандинг,  явлении, ставшим, пожалуй, самым значимым социальным прорывом последних десятилетий. Герои фильма - три независимых художника. Они обращаются к массам, чтобы  изменить свою жизнь раз и навсегда. Да и собственно сам фильм был снят на народные деньги. В нем поучаствовало 586 людей из 24 стран.

Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 26 сентября 2014
Премьера в мире 26 сентября 2014
Дата выхода
26 сентября 2014 Россия 16+
24 сентября 2015 Германия
26 сентября 2014 Казахстан
26 сентября 2014 Украина
Производство Father&Sun, Myra Productions
Другие названия
Capital C, Il capitale C, La revolución del Crowdfunding, Vallankumouksellinen joukkorahoitus
Режиссер
Йорг М.Кундингер
Тимон Биркхофер
В ролях
Зак Крейн
Брайан Фарго
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Краудфандинг: революция
Я Болт 7.2
Я Болт (2016)
Принтер будущего 7.0
Принтер будущего (2014)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше