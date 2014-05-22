Скоро в прокате «Покидая Северную Корею»
Зал Джимми

, 2014
Jimmy's Hall
Великобритания, Ирландия, Франция / драма / 18+
Действие развивается в 1932 году в Ирландии, куда из Нью-Йорка возвращается главный герой, коммунист Джеймс Гролтон, чтобы открыть танцевальный зал, которым он управлял в 1921 году...

Бэрри Уорд
Симона Кирби
Эндрю Скотт
Джим Нортон
Френсис Маджи
Карл Джиари
Режиссер Кен Лоуч
Сценарист Пол Лаверти
Композитор Джордж Фентон, Riopy
Страна Великобритания / Ирландия / Франция
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 16 июля 2014
Премьера в мире 22 мая 2014
Дата выхода
22 мая 2014 Россия 16+
27 ноября 2014 Австралия
3 октября 2014 Австрия
27 августа 2014 Бельгия
6 августа 2015 Бразилия
30 мая 2014 Великобритания
6 ноября 2014 Венгрия
14 августа 2014 Германия
4 декабря 2014 Греция
14 мая 2015 Дания
28 августа 2014 Израиль
30 мая 2014 Ирландия
21 ноября 2014 Испания
18 декабря 2014 Италия
22 мая 2014 Казахстан
20 августа 2014 Люксембург
20 ноября 2014 Новая Зеландия
31 октября 2014 Польша
21 августа 2014 Португалия
5 декабря 2014 Румыния
17 сентября 2014 Словения
12 декабря 2014 Турция
22 мая 2014 Украина
2 июля 2014 Франция
7 августа 2015 Швеция
9 октября 2014 Южная Корея
17 января 2015 Япония
MPAA PG-13
Бюджет €6 911 962
Сборы в мире $4 825 184
Производство Sixteen Films, Why Not Productions, Wild Bunch
Другие названия
Jimmy's Hall, Džimijeva dvorana, El centre d'en Jimmy, Ha'mo'adon shel Jimmy, Jimmy Hall, Jimmy's Hall - Una storia d'amore e libertà, Jimmyho Tančírna, Jimmyjev dom, Klub Jimmy'ego, La salle de danse, O Salão de Jimmy, Özgürlük Dansı, Salonul lui Jimmy, Tiltott táncok, Зал Джимми, ジミー、野を駆ける伝説, 吉米的舞厅

6.7 IMDb

