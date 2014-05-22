Действие развивается в 1932 году в Ирландии, куда из Нью-Йорка возвращается главный герой, коммунист Джеймс Гролтон, чтобы открыть танцевальный зал, которым он управлял в 1921 году...
|22 мая 2014
|Россия
|16+
|27 ноября 2014
|Австралия
|3 октября 2014
|Австрия
|27 августа 2014
|Бельгия
|6 августа 2015
|Бразилия
|30 мая 2014
|Великобритания
|6 ноября 2014
|Венгрия
|14 августа 2014
|Германия
|4 декабря 2014
|Греция
|14 мая 2015
|Дания
|28 августа 2014
|Израиль
|30 мая 2014
|Ирландия
|21 ноября 2014
|Испания
|18 декабря 2014
|Италия
|22 мая 2014
|Казахстан
|20 августа 2014
|Люксембург
|20 ноября 2014
|Новая Зеландия
|31 октября 2014
|Польша
|21 августа 2014
|Португалия
|5 декабря 2014
|Румыния
|17 сентября 2014
|Словения
|12 декабря 2014
|Турция
|22 мая 2014
|Украина
|2 июля 2014
|Франция
|7 августа 2015
|Швеция
|9 октября 2014
|Южная Корея
|17 января 2015
|Япония