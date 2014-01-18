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Постер фильма Молодежь
5.6
Молодежь - Трейлер 1
Киноафиша Фильмы Молодежь
5.6

Молодежь

, 2014
Young Ones
США / боевик, фантастика, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Молодежь
5.6
Молодежь - Трейлер 1
Молодежь  Трейлер 1

О фильме

Когда Эрнест и его сын Жером потратили последние средства семьи на покупку роботизированного мула, для того чтобы доставлять продовольственные пайки для группы рабочих, которые бурят скважины для воды, они никогда не думали, что так сильно изменят свое будущее. Флем строит планы относительно дочери Эрнеста — Мэри и надеется вернуть себе земли, которыми владел его отец в период расцвета промышленного сельского хозяйства в начале XXI века. Когда желания Флема осуществляются путем блестящего использования лжи и манипулирования, происходит ряд событий, которые изменят их молодую жизнь навсегда и Жером вынужден будет сделать выбор, который не должен делать ни один ребенок.

В ролях

Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Mary Holm
Николас Холт
Николас Холт
Flem Lever
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Jerome Holm
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Ernest Holm
Айми Маллинз
Айми Маллинз
Katherine Holm
Роберт Хоббс
Caleb Moore
Дэвид Батлер
Sam Lever
Christy Pankhurst
Robbie
Алекс МакГрегор
Sooz
Дэвид Клэтуорти
Calvin Hooyman
Режиссер Джейк Пэлтроу
Сценарист Джейк Пэлтроу
Композитор Натан Джонсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 1 июня 2014
Премьера в мире 18 января 2014
Дата выхода
18 января 2014 Россия 16+
23 января 2015 Бразилия
28 июня 2014 Германия
18 января 2014 Казахстан
17 октября 2014 Нидерланды
28 июня 2014 Норвегия 18
18 января 2014 Украина
6 августа 2014 Франция
MPAA R
Сборы в мире $7 740
Производство Subotica, Spier Films, Quickfire Films
Другие названия
Young Ones, Bad Land: Road to Fury, Badland, Futuro sangriento, La dernière génération, La próxima generación, Noorus, Os Mais Jovens, Ostatnie pokolenie, Young Ones - L'ultima generazione, Young Ones - Luta Pela Sobrevivência, Young ones (jóvenes), Молодежь, マッド・ガンズ, 旱地復仇, 旱地复仇, 小把戏, 年轻的一代

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb

Трейлеры фильма

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Молодежь - Трейлер 1
Молодежь Трейлер 1
Молодежь - Трейлер 2
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саундтрек фильма Молодежь

Цитаты

Ernest Holm Да, вот что я и говорю. Тебе не обязательно на ней жениться. Не надо сидеть и ждать, что что-то произойдет. Ожидание — это х#ня редк##. Думать? Чувствовать? Надо что-то *делать*. Понял?

Отзывы о фильме

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