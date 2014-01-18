Когда Эрнест и его сын Жером потратили последние средства семьи на покупку роботизированного мула, для того чтобы доставлять продовольственные пайки для группы рабочих, которые бурят скважины для воды, они никогда не думали, что так сильно изменят свое будущее. Флем строит планы относительно дочери Эрнеста — Мэри и надеется вернуть себе земли, которыми владел его отец в период расцвета промышленного сельского хозяйства в начале XXI века. Когда желания Флема осуществляются путем блестящего использования лжи и манипулирования, происходит ряд событий, которые изменят их молодую жизнь навсегда и Жером вынужден будет сделать выбор, который не должен делать ни один ребенок.