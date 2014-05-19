Звездная карта, 2014

Место действия — два голливудских дома. В одном живет стареющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно погибшей матери — легенды черно-белого кино. Другой особняк — резиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына — 13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома проникает девушка из Флориды, которая подружилась в твиттере с Кэрри Фишер и надеется с ее помощью покорить Лос-Анджелес.