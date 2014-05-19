Звездная карта, 2014

Семья Вайс — это архетипическая голливудская династия: отец психоаналитик, мать — агент сына, ребенка-кинозвезды, страдающего от наркотической зависимости с 9-летнего возраста, дочь выходит из психушки, где сидела из-за своей криминальной пиромании. Папаша лечит актрису от посещений призрака ее матушки, звезды 1960-х. Дочка знакомится с шофером, мечтающим стать актером…
Место действия — два голливудских дома. В одном живет стареющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно погибшей матери — легенды черно-белого кино. Другой особняк — резиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына — 13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома проникает девушка из Флориды, которая подружилась в твиттере с Кэрри Фишер и надеется с ее помощью покорить Лос-Анджелес.
На школьных своих тетрадках
На парте и на деревьях
На песке на снегу
Имя твое пишу
На всех страницах прочтенных
На нетронутых… Читать дальше…
так и не понял, Кроненберг просто развлекал или чему-то научить все-таки… Читать дальше…