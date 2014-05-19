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Звездная карта, 2014

2014 / США / Канада / Франция / Германия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семья Вайс — это архетипическая голливудская династия: отец психоаналитик, мать — агент сына, ребенка-кинозвезды, страдающего от наркотической зависимости с 9-летнего возраста, дочь выходит из психушки, где сидела из-за своей криминальной пиромании. Папаша лечит актрису от посещений призрака ее матушки, звезды 1960-х. Дочка знакомится с шофером, мечтающим стать актером…

  • За свою почти 50-летнюю карьеру Дэвид Кроненберг впервые снимал проект в США (его предыдущие фильмы в основном снимались в Канаде или Великобритании). 
  • Картина снималась 5 дней в Лос-Анджелесе и Беверли-Хиллз и 24 дня в родном Кроненбергу Торонто.
  • Писатель и сценарист этой ленты Брюс Вагнер не указан в титрах как актер: он — лысый шофер в солнечных очках и черном костюме, который стоит на заднем плане, когда Бенджи оскорбляет Арнольда перед детской больницей Лос-Анджелеса. Вагнер работал шофером и водителем лимузина, прежде чем прославился как литератор.
  • Вигго Мортенсен и Рэйчел Вайс рассматривались на роли доктора Стаффорда Вайса и Гаваны Сегранд. Оба покинули проект из-за неподходящего расписания и были заменены Джоном Кьюсаком и Джулианной Мур.
  • Чем больше зрителю открывается из прошлого Агаты, тем более заметным и выраженным становится ее шрам.

Место действия — два голливудских дома. В одном живет стареющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно погибшей матери — легенды черно-белого кино. Другой особняк — резиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына — 13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома проникает девушка из Флориды, которая подружилась в твиттере с Кэрри Фишер и надеется с ее помощью покорить Лос-Анджелес.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2014
Премьера в России 18 декабря 2014
Премьера онлайн 24 января 2022
Премьера в мире 19 мая 2014
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Все актеры и съемочная группа
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Хотя термин «независимое кино» относится, строго говоря, к продюсированию и источникам финансирования, этим словосочетанием любят обозначать нечто идейно и эстетически «другое», не захваченное – или, по крайней мере, не слишком захватанное – щупальцами мейнстрима. Кинематограф Дэвида Кроненберга в подавляющем большинстве случаев подпадает под оба значения, но «Звездная карта» – явственное исключение из правила: если в производственном…
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Toporock 28 ноября 2015, 21:47
Поль Элюар. Свобода

На школьных своих тетрадках
На парте и на деревьях
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Имя твое пишу

На всех страницах прочтенных
На нетронутых… Читать дальше…
Foggy 28 ноября 2015, 21:46
как в психбольничку на экскурсию съездил, все там конкретно долбанутые...
так и не понял, Кроненберг просто развлекал или чему-то научить все-таки… Читать дальше…
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29 апреля 2021 16:40
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