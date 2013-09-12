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The Grand Seduction

Большая афера, 2013

2013 / Канада
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в крохотной канадской деревушке. После того, как местным жителям запретили заниматься рыбным промыслом, делать в деревне стало нечего. Одни отправились на заработки в город, другие коротают дни в пабе. Единственным шансом на выживание становится строительство крупного завода, однако для этого в деревне должен быть штатный доктор. Найти специалиста оказывается не так просто, однако Мюррей Френч так просто не сдается. Мужчина отправляется в город, где знакомится с молодым хирургом Полом Льюисом. Теперь Мюррею и всем жителям деревушки нужно во что бы то ни стало уговорить доктора переехать к ним…

  • Исполнитель роли Мюррея Френча, Брендан Глисон, действительно играет на скрипке. Ранее он уже демонстрировал этот навык в фильмах “Майкл Коллинз” (1996) и “Холодная гора” (2003).
  • Гордон Пинсент (Саймон) и Марк Критч (Генри Тилли) - единственные из всей съемочной группы, кто родились на Ньюфаундленде.  
  • В первоначальном варианте сценария герой Тейлора Китча должен был умереть, но впоследствии создатели отказались от этой идеи. 
  • Питер Келеган (Андерсон) и Гордон Пинсент работали вместе на съемочной площадке комедийного сериала “Красно-зеленое шоу” (1991).

Небольшой портовый городок нуждается в штатном докторе. Только так город может сохранить рабочие места на фабрике и спастись от финансового краха. Местный житель Мюррей Френч ведет поиск, а когда он находит доктора Пола Льюиса, он подключает весь город, чтобы обольстить молодого специалиста, заставить его полюбить их порой не милый порт и его обитателей.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 21 августа 2014
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 12 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Дон МакКеллар
Дон МакКеллар
В ролях
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Тейлор Китч
Тейлор Китч
Лиэн Балабан
Лиэн Балабан
Гордон Пинсент
Гордон Пинсент
Анна Хопкинс
Все актеры и съемочная группа
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Большая афера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 11 февраля 2016, 21:29
Минорное настроение накатило. Чуть ли не хандра. Жутко несправедливо запрещать рыбный промысел в рыбацком поселении, где больше и заняться нечем.… Читать дальше…
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30 ноября 2022 12:00
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