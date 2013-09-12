Большая афера, 2013

Действие фильма разворачивается в крохотной канадской деревушке. После того, как местным жителям запретили заниматься рыбным промыслом, делать в деревне стало нечего. Одни отправились на заработки в город, другие коротают дни в пабе. Единственным шансом на выживание становится строительство крупного завода, однако для этого в деревне должен быть штатный доктор. Найти специалиста оказывается не так просто, однако Мюррей Френч так просто не сдается. Мужчина отправляется в город, где знакомится с молодым хирургом Полом Льюисом. Теперь Мюррею и всем жителям деревушки нужно во что бы то ни стало уговорить доктора переехать к ним…
Небольшой портовый городок нуждается в штатном докторе. Только так город может сохранить рабочие места на фабрике и спастись от финансового краха. Местный житель Мюррей Френч ведет поиск, а когда он находит доктора Пола Льюиса, он подключает весь город, чтобы обольстить молодого специалиста, заставить его полюбить их порой не милый порт и его обитателей.