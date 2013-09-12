Большая афера, 2013

Действие фильма разворачивается в крохотной канадской деревушке. После того, как местным жителям запретили заниматься рыбным промыслом, делать в деревне стало нечего. Одни отправились на заработки в город, другие коротают дни в пабе. Единственным шансом на выживание становится строительство крупного завода, однако для этого в деревне должен быть штатный доктор. Найти специалиста оказывается не так просто, однако Мюррей Френч так просто не сдается. Мужчина отправляется в город, где знакомится с молодым хирургом Полом Льюисом. Теперь Мюррею и всем жителям деревушки нужно во что бы то ни стало уговорить доктора переехать к ним…