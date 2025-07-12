Второй сезон «Дандадан» только начали показывать, а сюжет третьего уже известен: фанам хватит одного названия, чтобы ликовать

Второй сезон «Дандадана» только начался, но авторы уже подогревают интерес к тому, что будет дальше. Режиссёр Фуга Ямасиро в интервью на Anime Expo 2025 не просто поделился мыслями — он по сути подтвердил: третий сезон — уже в разработке, и в центре его сюжета окажется одна из самых безумных арок манги — «Космические глобалисты».

Что рассказал создатель

По словам Ямасиро, во втором сезоне зрителей ждёт арка с «Дурным глазом» и домом с привидениями Дзина Энёдзи — мрачная, психоделичная, с налётом ретро-ужаса и атмосферой паранормального безумия.

Но всё это — только разогрев перед тем, что готовится в третьем сезоне.

«Если бы я продолжал добавлять новые цвета для каждого нового персонажа, у меня бы очень быстро закончились варианты», — объяснил он, намекая, что к следующей главе «Дандадан» разрастётся не только сюжетно, но и визуально: десятки новых героев, пришельцев, объектов и эффектов.

Что за арка

Арка «Космические глобалисты» — одна из самых обсуждаемых в оригинальной манге. Это история о вторжении инопланетных существ, обладающих гипнотическим влиянием, которые используют соцсети и инфополе, чтобы поработить человечество.

Звучит почти как сатира на современный мир — но в духе «Дандадана» всё это гармонично, как и момент с коровами, которых крадут ради переливания молока по венам.

Окарун, Момо и Джиджи в этой арке проходят через личные катастрофы и переоценку собственных границ. В манге именно здесь начинается ключевой перелом — герои осознают, что они больше не просто школьники с паранормальными заморочками, а последняя линия обороны реальности.

Чем еще удивит третий сезон

Что особенно интригует: третий сезон ещё не анонсирован официально, но Ямасиро уже раскрывает детали, которые обычно держат в секрете до последнего. Это говорит не только о масштабных планах студии, но и о том, что успех первого сезона был для них показателем уверенности: аудитория есть, интерес колоссальный.

Reddit до сих пор пестрит теориями, фан-артами, мемами про «золотые шары» и «моментов с горячим источником», а сама манга продолжает бить рекорды по скачиваниям.

Момо и Кэна меньше, Турбо-бабки — больше: в «Дандадане» изменили главных героев, и аниме стало только круче.