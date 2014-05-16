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Зимняя спячка Зимняя спячка
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Kis uykusu

Зимняя спячка, 2014

2014 / Турция / Германия / Франция
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Главный герой фильма, некогда знаменитый актер по имени Айдын, теперь управляет небольшим отелем в центральной Турции. Он живет там же вместе со своей молодой женой Нихал, с которой у него тяжелые отношения, а также со своей сестрой Неклой, которая страдает от недавнего развода. Зимой, когда начинает падать снег, толстые стены отеля не только укрывают героев от холода, но и запирают их втроем, из-за чего наболевшие и невысказанные обиды начинают разгораться с новой силой… 

  • Всего за время съемок было отснято более 200 часов готового видеоматериала. Первый вариант монтажа имел хронометраж в 4 с половиной часа, и лишь ценой огромных усилий, вырезая свои любимые фрагменты,  режиссеру и сценаристу фильма Нури Бильге Джейлану удалось сократить итоговый фильм до 3 часов 15 минут.
  • Сценарий фильма написан по мотивам двух рассказов Антона Чехова: мотивы его произведений «Жена» и «Замечательные люди» тонко исследуются в картине. 
  • Это самый длинный фильм, когда-либо получавший Золотую пальмовую ветвь в Каннах, а также тринадцатый по длине из всех претендовавших на эту награду. 
  • Исполнитель главной Халук Бильгинер трижды отказывался от роли из-за плотного графика, но Джейлан настоял на том, чтобы съемки были подстроены под актера. 

Ушедший на пенсию актер Айдин вместе с молодой женой Нихаль содержит небольшой отель в Центральной Анатолии. Супруги отдалились друг от друга, а сестра Айдина Некла все еще страдает после развода. Зимой, когда степь покрывается снегом, отель становится их единственным убежищем и декорацией, в которой разыгрываются сцены их мучений.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 3 часа 16 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 28 августа 2014
Премьера в мире 16 мая 2014
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Нури Бильге Джейлан
В ролях
Халук Бильгинер
Мелиса Сезен
Демет Акбаг
Демет Акбаг
Серхат Кылыч
Неджат Ислер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зимняя спячка 3 постера
Каннский кинофестиваль «Золотая пальмовая ветвь»
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