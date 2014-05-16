Зимняя спячка, 2014

Главный герой фильма, некогда знаменитый актер по имени Айдын, теперь управляет небольшим отелем в центральной Турции. Он живет там же вместе со своей молодой женой Нихал, с которой у него тяжелые отношения, а также со своей сестрой Неклой, которая страдает от недавнего развода. Зимой, когда начинает падать снег, толстые стены отеля не только укрывают героев от холода, но и запирают их втроем, из-за чего наболевшие и невысказанные обиды начинают разгораться с новой силой…