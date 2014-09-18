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Постер фильма Корпоратив
Постер фильма Корпоратив
Рейтинги
3.2 Рейтинг IMDb: 2.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Корпоратив

Корпоратив

Korporativ 18+
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О фильме

Игорь – старший сотрудник отдела продаж в мебельном магазине, ответственный человек, правая рука и надежда босса. У его коллеги скоро юбилей, и по этому случаю прямо пятеро воодушевленных праздником работников устраивают вечеринку прямо в салоне. Наутро после кутежа они обнаруживают, что в магазине царит хаос и тотальный погром, но никто не помнит, что именно произошло накануне. Карьера Игоря оказывается под угрозой, и он начинает пытаться восстановить хронологию предыдущего вечера, но у каждого из героев – своя версия событий.

  • Концепция фильма похожа на киноленту «Горько!», нашумевшую в российском прокате.
  • Во время съемок комедийной картины было сломано больше десяти стульев и кресел, три дивана, несколько шкафов и восемь столов.
  • Николай Наумов, исполнивший главную роль, делает акцент на том, что у каждого персонажа есть своя странность, и Игорь – наиболее адекватный среди действующих лиц.
  • Наталия Медведева говорит, что такой истерики, какую она изображала для фильма, вжившись в образ брошенной парнем девушки, у нее не было никогда в жизни.
  • Роману Юнусову предназначалась роль водителя, но в итоге он получил образ полицейского.

Игорь — старший менеджер в мебельном салоне, мечтающий о повышении. На следующий день после корпоративной вечеринки он обнаруживает, что салон полностью разгромлен. Сотрудники утверждают, что когда они уходили, всё было в порядке. Игоря это не устраивает, ведь теперь на кону его карьера. Пытаясь выяснить, что же произошло, Игорь узнаёт шокирующие подробности о ночных приключениях своих коллег…

Корпоратив - трейлер 2
Корпоратив  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2014
Премьера в мире 18 сентября 2014
Дата выхода
18 сентября 2014 Россия WDSSPR 18+
18 сентября 2014 Беларусь
18 сентября 2014 Казахстан
10 октября 2014 США
18 сентября 2014 Украина
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $4 785 667
Производство Enjoy Movies
Другие названия
Korporativ, Корпоратив, Firmapidu, Korporatīvā iedzeršana
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Николай Наумов
Николай Наумов
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Максим Виторган
Максим Виторган
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Владимир Толоконников
Владимир Толоконников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.2
Оцените 21 голос
2.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3740 В жанре «комедия»  1054 В фильмах России  684
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Корпоратив

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 10 февраля 2016, 07:59
Очень удивлён , но мне фильм реально понравился. Отличный актёрский состав. Сам сценарий интересный и прикольно обыгран разными эпизодами !!! По… Читать дальше…
Маrusя 15 февраля 2016, 11:36
Настоятельно не рекомендую терять на этот корпоратив время. Я догадывалась, что это будет не шедевр. Хотелось просто поржать. Но ЭТО вообще не… Читать дальше…
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Корпоратив - трейлер 2
Корпоратив Трейлер 2
Корпоратив - трейлер
Корпоратив Трейлер
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