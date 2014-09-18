Игорь – старший сотрудник отдела продаж в мебельном магазине, ответственный человек, правая рука и надежда босса. У его коллеги скоро юбилей, и по этому случаю прямо пятеро воодушевленных праздником работников устраивают вечеринку прямо в салоне. Наутро после кутежа они обнаруживают, что в магазине царит хаос и тотальный погром, но никто не помнит, что именно произошло накануне. Карьера Игоря оказывается под угрозой, и он начинает пытаться восстановить хронологию предыдущего вечера, но у каждого из героев – своя версия событий.
Игорь — старший менеджер в мебельном салоне, мечтающий о повышении. На следующий день после корпоративной вечеринки он обнаруживает, что салон полностью разгромлен. Сотрудники утверждают, что когда они уходили, всё было в порядке. Игоря это не устраивает, ведь теперь на кону его карьера. Пытаясь выяснить, что же произошло, Игорь узнаёт шокирующие подробности о ночных приключениях своих коллег…
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