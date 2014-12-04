Пирамида, 2014

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Группа египетских археологов под руководством доктора Майлза Холдена обнаруживает на глубине 600 футов под поверхностью пустыни таинственную трехгранную пирамиду. После того, как дистанционно управляемый дрон, отправленный для составления карты, отключается, команда входит в пирамиду, чтобы восстановить его. Вскоре они теряются и оказываются заперты в ловушке, не имея возможности выбраться наружу. Но самым страшным оказываются населяющие пирамиду существа, могущественные и изголодавшиеся по человеческой плоти… Развернуть Фильм вышел 5 декабря 2014 года в 589 кинотеатрах США. Он оказался провальным, заработав всего 1,3 миллиона долларов при бюджете в 6.5 миллионов, хотя изначально инвесторы ожидали прибыль не менее 20 миллионов. Из-за низких кассовых сборов фильма его дистрибьютор, киностудия 20th Century Fox, отказалась от его выпуска на физических форматах на территориях многих стран мира.

Трехгранная пирамида – это вымышленное строение. На самом деле древние египтяне никогда не строили пирамиды только с тремя сторонами.

В фильме используется как вид от первого лица (при показе материалов “найденной пленки”), так и от третьего лица – для рассказа основной истории.

Развернуть Группа американских археологов раскапывает древнюю пирамиду, расположенную глубоко под египетской пустыней. Когда они начинают исследовать внутренние помещения пирамиды, то безнадежно теряются в ее бесконечных темных катакомбах. Развернуть 6.0 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 2014 Премьера в России 4 декабря 2014 Премьера онлайн 22 октября 2021 Премьера в мире 4 декабря 2014 Возраст 16+ Прокатчик Двадцатый Век Фокс Режиссер Грегори Левассер В ролях Эшли Хиншоу Дэнис О’Хэйр Джеймс Бакли Дэниэл Эмерман Амир Камиаб Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Париж. Город мертвых (2014) 6.769231 Мумия возвращается (2001) 6.3846154 Хроника (2012) 7.189189 5 постеров

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