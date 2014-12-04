Пирамида, 2014

Группа египетских археологов под руководством доктора Майлза Холдена обнаруживает на глубине 600 футов под поверхностью пустыни таинственную трехгранную пирамиду. После того, как дистанционно управляемый дрон, отправленный для составления карты, отключается, команда входит в пирамиду, чтобы восстановить его. Вскоре они теряются и оказываются заперты в ловушке, не имея возможности выбраться наружу. Но самым страшным оказываются населяющие пирамиду существа, могущественные и изголодавшиеся по человеческой плоти…
Группа американских археологов раскапывает древнюю пирамиду, расположенную глубоко под египетской пустыней. Когда они начинают исследовать внутренние помещения пирамиды, то безнадежно теряются в ее бесконечных темных катакомбах.