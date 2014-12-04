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Пирамида Пирамида
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The Pyramid

Пирамида, 2014

2014 / США
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группа египетских археологов под руководством доктора Майлза Холдена обнаруживает на глубине 600 футов под поверхностью пустыни таинственную трехгранную пирамиду. После того, как дистанционно управляемый дрон, отправленный для составления карты, отключается, команда входит в пирамиду, чтобы восстановить его. Вскоре они теряются и оказываются заперты в ловушке, не имея возможности выбраться наружу. Но самым страшным оказываются населяющие пирамиду существа, могущественные и изголодавшиеся по человеческой плоти… 

  • Фильм вышел 5 декабря 2014 года в 589 кинотеатрах США. Он оказался провальным, заработав всего 1,3 миллиона долларов при бюджете в 6.5 миллионов, хотя изначально инвесторы ожидали прибыль не менее 20 миллионов. Из-за низких кассовых сборов фильма его дистрибьютор, киностудия 20th Century Fox, отказалась от его выпуска на физических форматах на территориях многих стран мира.
  • Трехгранная пирамида – это вымышленное строение. На самом деле древние египтяне никогда не строили пирамиды только с тремя сторонами. 
  • В фильме используется как вид от первого лица (при показе материалов “найденной пленки”), так и от третьего лица – для рассказа основной истории. 
     

Группа американских археологов раскапывает древнюю пирамиду, расположенную глубоко под египетской пустыней. Когда они начинают исследовать внутренние помещения пирамиды, то безнадежно теряются в ее бесконечных темных катакомбах.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 4 декабря 2014
Премьера онлайн 22 октября 2021
Премьера в мире 4 декабря 2014
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Грегори Левассер
В ролях
Эшли Хиншоу
Эшли Хиншоу
Дэнис О’Хэйр
Джеймс Бакли
Джеймс Бакли
Дэниэл Эмерман
Амир Камиаб
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пирамида 5 постеров
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Пирамида
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Роман 16 октября 2015, 22:12
Фильм нереально скучный,особенно вступление которое длится 30-35 минут, а также предсказуемый.Посмотрев трейлер уже можно понять что за фильм и что… Читать дальше…
Lil 30 ноября 2015, 23:53
Ааа, ребята, это просто адовый тупняк! Абсолютно непредвзято - как можно такую лажу вообще снимать и тем более выпускать в прокат в 21 веке???… Читать дальше…
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12 голосов
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